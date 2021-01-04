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تود لا يتوقّع موسمًا "طبيعيًا" في الفورمولا واحد في 2021

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تود لا يتوقّع موسمًا "طبيعيًا" في الفورمولا واحد في 2021

حذّر جان تود رئيس "فيا" من أنّ موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد لن يكون "طبيعيًا" ويتوقّع المزيد من التغييرات في الروزنامة بسبب وباء كورونا.

واجهت الفورمولا واحد موسمًا غير مسبوق في 2020 اقتصر على 17 جولة في أوروبا والشرق الأوسط بسبب وباء كورونا، حيث انطلق في مرحلة متأخّرة جدًا في يوليو وشهد إقامة الكثير من السباقات في فترة وجيزة وانتهى في ديسمبر.

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات الشهر الماضي على روزنامة من 23 سباقًا لموسم 2021 ستشهد سفر البطولة إلى وجهاتها التقليديّة.

وكان تشايس كاري الرئيس التنفيذي المغادر للفورمولا واحد قد أكّد قبل ذلك ببضعة أسابيع أنّ البطولة "تُخطّط إلقامة أحداث بحضور الجماهير في 2021 وستكون تجربة قريبة من الطبيعيّ"، لكنّ تود رئيس "فيا" أشار إلى أنّ التحديثات التي يفرضها الوباء "لم تنتهِ بعد" في ظلّ تحضّره للمزيد من التغييرات في الروزنامة.

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد علم اليوم الإثنين أنّ جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحيّة تتّجه لتأجيل موعدها.

وقال تود: "لم ينتهِ الأمر بعد للأسف. ليس الأمر كما لو أنّ الموسم انتهى، لذا سنبدأ بصفحة بيضاء جديدة. إقفال الدول لا يزال يجري، والحجر الصحيّ والفيروس لا يزال منتشرًا".

وأضاف: "هناك بعض التقدّم. نتوقّع توفير اللقاح، لذا سيكون ذلك جيّدًا للناس، والكوكب بأكمله".

وأردف: "لكنّني متأكّدٌ من أنّنا سنسمع عن الكثير من التغييرات المحتملة في مختلف الروزنامات في الأيّام المقبل، ليس فقط الفورمولا واحد، لكن الفئات الأخرى كذلك".

وأكمل: "لو كان عليّ الالتزام بعودة إلى وضعٍ طبيعيّ إلى حدٍ ما، حتّى لو أنّني أشعر بأنّ الحياة ستكون مختلفة بعد أزمة كورونا، فأعتقد بأنّ ذلك سيحدث بعد نصف عام، لذا لا يُمكننا توقّع الحصول على موسمٍ طبيعيّ".

وأشاد تود في المقابل بجهود الفورمولا واحد لتجهيز روزنامة طارئة لموسم 2020 تضمّنت إقامة سباقين في كلٍ من النمسا، وبريطانيا والبحرين، إلى جانب عودة سباقات إسطنبول وإيمولا وانضمام حلبات جديدة مثل موجيللو وبورتيماو.

وقال تود: "أشعر بأنّ موسم 2020 كان رائعًا ووفّر الكثير من الإبداع".

وأضاف: "من كان يتوقّع قبل عامٍ من الآن عندما التقينا في باريس أنّنا سنخوض ثلاثة سباقات في إيطاليا، وسباقَين متتاليين في النمسا، وسيلفرستون، وسباقًا باهرًا في البحرين، وتركيا، لذا تجدر الإشادة بالفورمولا واحد".

وأكمل: "كما أوّد الإشارة إلى الدور الذي لعبه تشايس كاري في قيادته للفورمولا واحد والعمل مع فيا عند رؤية ما تمّ بلوغه من أجل الحدّ من ضحايا كورونا في رياضات المحرّكات".

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