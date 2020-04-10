تود: لا ضمان برغبة المتابعين في التواجد لحضور السباقات

أجبرت جائحة مرض "كوفيد-19" جميع الفعاليات الرياضية على الإغلاق أو التأجيل، ومن بينها سباقات الفورمولا واحد، إذ تمّ تعليق الجولات الثمانية الأولى للموسم، وحتى الآن لا يبدو أن هناك موعد واضح لإطلاق الموسم.

لكن يبدو تود واثقاً من قدرة الفورمولا واحد على تجميع روزنامة معدلة تضمّ ما يكفي من السباقات لإقامة بطولة، لكنه أشار بالمقابل إلى إمكانية عدم رغبة الناس بحضور الأحداث الرياضية الكبيرة كما كان الحال قبل الوباء.

فقال في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "المشكلة الأخرى المحتملة ستكون في رغبة الناس بالحضور".

وأكمل: "لأنه ومع انتهاء الأزمة الحالية، هل ما زلتم ترغبون حضور سباق؟ هل ما زلتم تودون مشاهدة ألعاب رياضية؟ حضور المسرح؟ الذهاب إلى مطعم أو مشاهدة فيلم في السينما؟".

وأضاف: "لذا، علينا أن نتعلم كيفية الانطلاق مجدداً، لأنه في الوقت الراهن، جميعنا نعتمد على موعد الانطلاق وكيفيته".

بالمقابل، يرى تود أنه وفي حال استطاعت البطولة إقامة جولتين أو ثلاثاً في الشهر، حينها من الممكن جمع روزنامة من 18 سباقاً في حال تحسّن الوضع بحلول شهر يوليو/تموز أو أغسطس/آب.

وأشار كذلك إلى أنه وإضافة إلى إمكانية تقلّص رغبة المتابعين بالتواجد ضمن السباقات في حال لم تتم السيطرة على الوباء، فإن بعض المروجين قد يقررون عدم استضافة السباق في حال تواصل تصاعد أعداد الوفيات بسبب الفيروس.

فقال: "حالما نعلم متى نبدأ، إن بدأنا شهر يوليو/أغسطس حتى ديسمبر، لدينا ستة أشهر، من خمسة إلى ستة أشهر، ضاعفها بثلاثة".

وأكمل: "لكن علينا ألا ننسى أننا في مواجهة وضع قد يشعر أحد المنظمين خلاله بعدم الرغبة أو عدم النية لاستضافة الحدث".

وتابع: "لذا، مثل هذا الوضع قد يحصل. كل حدث بمثابة احتفالية، وهذا ما ذكرناه سابقاً: قد نصل إلى وضع يمكننا من المواصلة، لكن قد لا تكون الرغبة الحقيقية في الاحتفال موجودة من الأساس".

أحد السيناريوهات يتمثل في تأجيل موسم 2020 ومن ثم انتهائه مع بداية 2021.

لكن، أوضح تود ثقته بأن ذلك الاحتمال يبدو بعيداً، بالرغم أن القرار النهائي ستتخذه ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أن ذلك سيناريو تمت مناقشته، وهو على طاولة مالكي الأسهم التجارية".

واختتم: "بالنسبة لنا كهيئة حاكمة، القرار هو قول نعم أو لا. لكن ذلك لا يبدو مرجحاً".