فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تود: لا ضمان برغبة المتابعين في التواجد لحضور السباقات

المشاركات
التعليقات
تود: لا ضمان برغبة المتابعين في التواجد لحضور السباقات
10-04-2020

يرى جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنه لا يجب على الفورمولا واحد اعتبار رغبة المتابعين بحضور الجوائز الكبرى من المسلّمات، وكذلك الأمر فيما يخصّ رغبة المروّجين باستضافة السباقات، حتى وإن انطلق الموسم بشكل كامل مجدداً.

أجبرت جائحة مرض "كوفيد-19" جميع الفعاليات الرياضية على الإغلاق أو التأجيل، ومن بينها سباقات الفورمولا واحد، إذ تمّ تعليق الجولات الثمانية الأولى للموسم، وحتى الآن لا يبدو أن هناك موعد واضح لإطلاق الموسم.

لكن يبدو تود واثقاً من قدرة الفورمولا واحد على تجميع روزنامة معدلة تضمّ ما يكفي من السباقات لإقامة بطولة، لكنه أشار بالمقابل إلى إمكانية عدم رغبة الناس بحضور الأحداث الرياضية الكبيرة كما كان الحال قبل الوباء.

فقال في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "المشكلة الأخرى المحتملة ستكون في رغبة الناس بالحضور".

وأكمل: "لأنه ومع انتهاء الأزمة الحالية، هل ما زلتم ترغبون حضور سباق؟ هل ما زلتم تودون مشاهدة ألعاب رياضية؟ حضور المسرح؟ الذهاب إلى مطعم أو مشاهدة فيلم في السينما؟".

وأضاف: "لذا، علينا أن نتعلم كيفية الانطلاق مجدداً، لأنه في الوقت الراهن، جميعنا نعتمد على موعد الانطلاق وكيفيته".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يرى تود أنه وفي حال استطاعت البطولة إقامة جولتين أو ثلاثاً في الشهر، حينها من الممكن جمع روزنامة من 18 سباقاً في حال تحسّن الوضع بحلول شهر يوليو/تموز أو أغسطس/آب.

وأشار كذلك إلى أنه وإضافة إلى إمكانية تقلّص رغبة المتابعين بالتواجد ضمن السباقات في حال لم تتم السيطرة على الوباء، فإن بعض المروجين قد يقررون عدم استضافة السباق في حال تواصل تصاعد أعداد الوفيات بسبب الفيروس.

فقال: "حالما نعلم متى نبدأ، إن بدأنا شهر يوليو/أغسطس حتى ديسمبر، لدينا ستة أشهر، من خمسة إلى ستة أشهر، ضاعفها بثلاثة".

وأكمل: "لكن علينا ألا ننسى أننا في مواجهة وضع قد يشعر أحد المنظمين خلاله بعدم الرغبة أو عدم النية لاستضافة الحدث".

وتابع: "لذا، مثل هذا الوضع قد يحصل. كل حدث بمثابة احتفالية، وهذا ما ذكرناه سابقاً: قد نصل إلى وضع يمكننا من المواصلة، لكن قد لا تكون الرغبة الحقيقية في الاحتفال موجودة من الأساس".

اقرأ أيضاً:

أحد السيناريوهات يتمثل في تأجيل موسم 2020 ومن ثم انتهائه مع بداية 2021.

لكن، أوضح تود ثقته بأن ذلك الاحتمال يبدو بعيداً، بالرغم أن القرار النهائي ستتخذه ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أن ذلك سيناريو تمت مناقشته، وهو على طاولة مالكي الأسهم التجارية".

واختتم: "بالنسبة لنا كهيئة حاكمة، القرار هو قول نعم أو لا. لكن ذلك لا يبدو مرجحاً".

المقال التالي
برون: على الفورمولا واحد موازنة مخاطر كورونا الاقتصادية لتحديد انطلاقة الموسم

المقال السابق

برون: على الفورمولا واحد موازنة مخاطر كورونا الاقتصادية لتحديد انطلاقة الموسم
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين: فريقا الصدارة "يلعبان بالنار" في جانب سقف النفقات

2
فورمولا 1

تود يُحذّر الفورمولا واحد من خطر خسارة المصنّعين

3
فورمولا 1

تحليل: ماذا وراء انهيار أسهم أستون مارتن وشائعات وولف

4
فورمولا 1

بينوتو يحثّ الفورمولا واحد على عدم اتّخاذ قرارات "عاطفيّة" للمستقبل

أحدث ملفات الفيديو

جان تود - ما هو مستقبل الفورمولا واحد؟ 41:57
فورمولا 1

جان تود - ما هو مستقبل الفورمولا واحد؟

مقابلة مع جان تود حيال التسوية المتعلقة بمحرك فيراري 09:45
فورمولا 1

مقابلة مع جان تود حيال التسوية المتعلقة بمحرك فيراري

قصة 05:30
فورمولا 1

قصة "بي أم دبليو" في الفورمولا واحد

تطور أوزان السيارات في الفورمولا واحد 01:06
فورمولا 1

تطور أوزان السيارات في الفورمولا واحد

بداية شوماخر في الفورمولا واحد مع جوردان 04:39
فورمولا 1

بداية شوماخر في الفورمولا واحد مع جوردان

أحدث الأخبار

تود: لا ضمان برغبة المتابعين في التواجد لحضور السباقات
F1

تود: لا ضمان برغبة المتابعين في التواجد لحضور السباقات

برون: على الفورمولا واحد موازنة مخاطر كورونا الاقتصادية لتحديد انطلاقة الموسم
F1

برون: على الفورمولا واحد موازنة مخاطر كورونا الاقتصادية لتحديد انطلاقة الموسم

إقامة سباق زاندفورت للفورمولا واحد من دون جمهور احتمال "غير وارد"
F1

إقامة سباق زاندفورت للفورمولا واحد من دون جمهور احتمال "غير وارد"

تود يُحذّر الفورمولا واحد من خطر خسارة المصنّعين
F1

تود يُحذّر الفورمولا واحد من خطر خسارة المصنّعين

تحليل: ماذا وراء انهيار أسهم أستون مارتن وشائعات وولف
F1

تحليل: ماذا وراء انهيار أسهم أستون مارتن وشائعات وولف

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.