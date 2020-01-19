تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد

يشهد موسم 2020 ولأوّل مرّة تواجد 22 سباقًا على روزنامة الفورمولا واحد، كما تسمح القوانين بتوسيعٍ مستقبلي يصل إلى 25 سباقًا.

وقد أثار ذلك الأمر بعض المخاوف حيال الضغط الزائد الذي سيقع على أولئك الذين يسافرون إلى كلّ الجولات، في ظل بحث الفرق عن سُبلٍ لتناوب طواقم عملها.

من جهته، اعترف تشايس كاري المدير التنفيدي للفورمولا واحد بمشكلة الاستهلاك والإنهاك الذي قد يتعرّض له الأشخاص العاملون في البطولة، وهو ما دفع إلى تقليص أيام عُطل نهاية أسبوع السباق بدءًا من موسم 2021، مع تقليل الأنشطة والفعاليات في أيام الخميس.

مع ذلك، فقد قلّل تود من أثر مثل تلك المخاوف، قائلًا: "أعتقد بأنّها ستكون عملية طويلة قبل أن نكون قريبين من اعتماد 25 سباقًا على روزنامة البطولة. علينا في الوقت الحالي التركيز على السباقات الـ 22، وهو الوضع القائم".

وأضاف: "أمّا فيما يتعلّق بما يمثّله ذلك، ربما تكون لديّ وجهة نظر مختلفة، أنا أشعر بأنّنا - وأنا ضمنكم - محظوظون بالتواجد والعمل في عالم نحب فيه ما نقوم به. نمتلك الشغف، أيا من يتواجد في الفورمولا واحد فهو محظوظ. بالطّبع لديك بعض الواجبات وهذا مفهوم".

وتابع: "عندما كنت في مناصب أخرى (كمدير لفريق فيراري)، كنت أعمل لـ 18 ساعة يوميًا، طوال أيام الأسبوع، لأنني كنت أمتلك الشغف، والرغبة بتحقيق النتائج. وإذا ما كانت لديك عائلة محبّة سيتفهمون ذلك. كما أنّك لا تقوم بذلك طوال حياتك".

وأشار تود إلى أنّ زياراته للدول النامية ضمن دوره في مبادرات مثل سلامة الطرق ومع الأمم المتّحدة قد فتحت أنظاره على جوانب أخرى.

"صدقوني، أقوم بالكثير من الأمور ضمن نشاطاتي الحياتية الأخرى، حيث أرى أُناسًا لو كانوا محظوظين سيحصلون على 30 دولار شهريًا. هكذا تكون محظوظًا في بعض الدول. لذا علينا ألا ننسى ذلك" قال تود.

وأكمل: "علينا أن نكون عقلانيين ونفكّر بأنّ ذلك يحدث بالفعل. لدينا تعداد سكاني في العالم يصل إلى ثمانية مليارات نسمة، ولديك 800 مليون شخص لا يجدون مأكل أو مشرب أو أدوية".

واختتم: "نحن هنا لنتحدث عن الفورمولا واحد، لكن علينا ألّا نغلق أعيننا وننسى ما يحدث حولنا مع البشر الآخرين وفي المجتمعات الأخرى. أشعر من جديد أنّنا محظوظون وكل أولئك المتواجدين في الفورمولا واحد، مع رواتب أعلى بكثير، أكبر من أيّ عمل آخر، علينا أن نكون سعداء للغاية، ولا يعني ذلك أن العمل ليس صعبًا، على الإطلاق، لكن المطلوب فقط هو تقييم الوضع".