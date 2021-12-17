تود: "فيا" ربّما ليّنة جدًا تجاه انتقادات فرق الفورمولا واحد

في ظلّ الجدل الحالي حول قرارات الهيئة الحاكمة على خلفيّة جائزة أبوظبي الكبرى بخصوص سيارة الأمان، وجدت "فيا" نفسها مضطرّة للدفاع عن قراراتها حيال ما حدث نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت مرسيدس على وجه الخصوص قد هاجمت "فيا" معتبرة أنّ ما حدث من خلال قرارات مايكل ماسي مدير السباق كان جزءًا من فشل أوسع لـ "فيا" في تطبيق القوانين بشكلٍ مستقرٍ وثابت.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "تمنيت لو حصلنا على قرارات ثابتة أكثر كانت لتسمح بتفادي العديد من الوقائع المثيرة للجدل طوال العام. لكنّ الأخيرة كانت قرارًا كان له التأثير الأضخم، ومن منظورٍ رياضي، فإنّه تأثيرٌ كارثي لأنّه حدّد نتيجة بطولة العالم".

كما شهد هذا الموسم العديد من الانتقادات من قبل كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الذي قال أنّ الرياضة تفتقد الراحل تشارلي وايتينغ مدير السباقات السابق، مُشيرًا إلى أنّ بعض المحادثات مع ماسي كانت أشبه بالمفاصلة في السوق في بعض الأحيان.

لكنّ تود، الذي سيُغادر منصبه بعد 12 عامًا في رئاسة "فيا"، أشار إلى أنّ على الفورمولا واحد النظر في مقاربة الرياضات الأخرى عديمة التسامح حيال أيّ نيلٍ من القوانين.

وأشار تحديدًا إلى عقوبة الحظر من الحضور في عشر مباريات لجان-ميشيل أولاس رئيس فريق ليون الفرنسي لقاء تهديده لحكمٍ في محاولة لإعادة بدء المباراة.

وقال تود: "كنت أقرأ اليوم صحيفة رياضيّة فرنسيّة، صحيفة ليكيب، حول رئيس نادي ليون الذي يُعدّ من بين الفرق الأكثر أهميّة".

وأضاف: "تمّ حظره من حضور 10 مباريات لأنّه تحدّث إلى الحكم بشكلٍ سيّئ. ربّما كنّا متسامحين للغاية من جانبنا".

وفي حين أنّ تود يقبل أنّ الفورمولا واحد دائمًا ما عملت بطريقة تضمن تقديم الفرق، و"فيا" ومالكي الحقوق التجاريّة للبطولة وجهات نظرهم وتدخّلاتهم، فإنّه يعتقد بأنّ هناك خطًا يجب رسمه حيال السلوك المقبول.

وقال الفرنسي: "أشعر بأنّه من المهمّ الحصول على حوارٍ بين الهيئة الحاكمة، وبين الفرق، وبين السائقين، وبين مالكي الحقوق التجاريّة. لكن لا يجب أن يكون ذلك ضدّنا".

وأكمل: "كنت أشاهد سباق أبوظبي ورأيتم ماكس بعد المنعطف الأوّل (السادس) عندما تجاوزه لويس على الجهة اليمنى فقد قال أنّه مضطهد. لكنّه لم يكن كذلك، ولا أحد مضطهد، لكنّ ذلك منظوره الخاص".

وأردف: "تكون لك مشاعرك الخاصة في حميّة اللحظة. لكن على الجانب الآخر فإنّ هناك مدير السباق، وهناك المراقبين والكثير من التنظيم. هل نحن مثاليون؟ كلّا لسنا مثاليين".

ونتيجة لجدل سيارة الأمان في جائزة أبوظبي الكبرى، اقترح تود على "فيا" تشكيل لجنة للنظر في أحداث الجولة الختاميّة لرؤية التحسينات التي يُمكن إجراؤها على القوانين في المستقبل.