تود: على رياضة السيارات تغيير المقاربة المتبعة بعد انحسار موجة الوباء

ضمن معرض كلامه للمرة الأولى بشكل علني حيال الأزمة العالمية الراهنة وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح تود أن تكاليف الفورمولا واحد ما زالت "جنونية"، مع ضرورة خفضها بشكل أكبر لضمان استمرار وبقاء الفرق في الرياضة.

وأشار تود بوضوح إلى أن رياضة السيارات وبشكل خاص الفورمولا واحد، ستحتاج لإعادة معايرة ما وصفه "بالصفقة الجديدة".

حيث قال: "لا أعتقد أن الأولوية القصوى حالياً للمصنّعين تتمحور حول ضمان البقاء في رياضة السيارات. آمل أن يبقى الجميع. لهذا السبب علينا الإنصات إلى الجميع".

وأكمل: "كذلك الحال مع المصنعين الكبار، لا يجب أن نأخذ أي شيء في الحياة على أنه من المسلّمات. لذا علينا التفكير في كل شيء. علينا أن نكون متواضعين؛ نحن نحب رياضة السيارات، لكنها ليست حيوية أو ضرورية للمجتمع. لذا علينا ضمان اتخاذ الخيارات الصحيحة، والقرارات المناسبة".

وتابع: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، سيعود الوضع إلى حاله، وسنعود بشكل أفضل".

من جهة أخرى، أوضح تود أن "فيا" تحمل مسؤولية تحفيز الفرق على الالتزام بتعهداتها، حيث شدد على عدم رضا الهيئة الحاكمة عن صعوبة الوضع على الجميع.

فقال: "أنا واثق أن الكثير من الفرق، المزودين، المصنعين، عليهم إعادة النظر في برامجهم. وربما يفكرون في التوقف".

وأردف: "لا أودّ أن أبدو واثقاً جداً، لكنني آمل أن يحافظ بعض مالكي الفرق والرعاة على الحافز. لهذا السبب علينا ضمان عدم التخلي عن تشجيعهم، لأنهم قد يوافقون، وبعد كل ذلك سيبدؤون التفكير: ما هو الهدف؟ هل ما زلتُ أود المشاركة؟ هل أحتاج لذلك حقاً؟".

وأكمل: "لذا، علينا تشجيعهم لضمان بقائهم. وهذه مسؤوليتنا ضمن هذه الناحية".

السؤال المحوري الذي يواجه الجميع في الرياضة يتمحور حول موعد انطلاق السباقات. وقامت الفورمولا واحد هذا الأسبوع بتعليق السباق التاسع: جائزة كندا الكبرى، وذلك قبل ما يقارب 65 يوماً من انطلاق الحدث.

لكن، يبدو تود متفائلاً مثل تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة حيال إمكانية إقامة موسم بروزنامة منطقية بأسرع وقت ممكن حالما يتمّ تخفيف إجراءات العزل والحجر.

حيث قال: "حالما نعلم متى يمكننا البدء، أعتقد أننا سنرى سباقين إلى ثلاثة سباقات في الشهر".

وأكمل: "إن بدأنا شهر يوليو/أغسطس حتى ديسمبر، لدينا ستة أشهر، من خمسة إلى ستة أشهر، ضاعفها بثلاثة".

بالمقابل، أشار تود إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالروزنامة الجديدة حالما يصبح موعد بدء الموسم واضحاً.

ويضم ذلك روزنامة جديدة مع مواعيد جديدة بالكامل وإمكانية إقامة الجولات من دون جمهور، على الأقل في البداية، إلا أنه قلل من احتمالية مدّ الموسم إلى 2021.

"ذلك أمر ناقشناه وهو بيد مالكي الأسهم التجارية، الذين يمتلكون العقود التجارية" قال تود.

وأكمل: "لذا، بالنسبة لنا كهيئة حاكمة، القرار فقط حول قول نعم أو لا، لكن ذلك لا يبدو مرجحاً".

وكان تود قد صرح قبل الاجتماع مع مدراء الفرق ومندوبي البطولة يوم الجمعة لمناقشة خفض سقف النفقات لضمان بقاء الفرق، أن أزمة فيروس "كورونا" الحالية تقدم فرصة لتحسين مستقبل الرياضة ككل.

لهذا السبب شدد على فرصة تقدم الفورمولا واحد إلى الأمام كي يصبح التقنين الأقصى لسقف الميزانيات أمراً اعتيادياً، والدفع نحو مستويات أكثر استدامة للبطولة.

حيث قال: "في كارثة مثل هذه، وفي كل كارثة، نواجه الكثير من الأمور السلبية، وبعض الإيجابيات".

وأكمل: "لذا، من بين الأمور الجيدة أننا نمتلك الفرصة لتحسين الوضع للمستقبل. وبشكل أساسي في الفورمولا واحد، لقد وصلنا إلى مستويات جديدة (لناحية النفقات)، تعتبر بالنسبة لي غير منطقية ولا بد من دراستها".

كما أشار تود إلى الجدل حيال الاتفاقية السرية بين "فيا" وفيراري خلال وقت سابق من العام حيال قانونية وحدة طاقتها لموسم 2019 المنصرم، التي أثارت تحفظات وانتقادات بعض الفرق.

حيث كشف أنه يودّ لو يفصح عن التفاصيل الكاملة للقضية، لكنه أكد عدم إمكانية ذلك من دون موافقة فيراري.

فقال: "بالنسبة لي، أودّ تقديم كافة تفاصيل الوضع، لكن فيراري عارضت ذلك".

وأكمل: "لذا، ما أعنيه أنه تم معاقبتهم لكن لا يمكننا منح تفاصيل حول العقوبة".

واختتم: "من الواضح بأننا لم نكن نستطيع قول شيء. ولكننا شعرنا بأنه سيكون من الخطأ عدم الإعلان عن القضية ومعاقبة فيراري وأنّ ما قاموا به لم يكن قانونياً".