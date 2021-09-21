تود: على الفورمولا واحد تصميم سيارات قادرة على التسابق في الأمطار

اضطرّ الجميع للتخلّي عن سباق سبا-فرانكورشان بعد ثلاث لفّات خلف سيارة الأمان بسبب الظروف الجويّة السيّئة التي لم تكن جيّدة بما فيه الكفاية للسماح للجيل الحالي من السيارات بالتسابق.

إذ أنّ مستويات الارتكازيّة العالية التي تُنتجها المقاتلات الحاليّة، إلى جانب الإطارات الأعرض، تعني انتشار المزيد من الرذاذ في الهواء أثناء التسابق في الأمطار وهو ما يجعل الرؤية سيّئة للغاية.

ويعتقد تود بأنّ هذه المسألة بحاجة للمعالجة في المستقبل، ويعتقد بأنّ ذلك سيحدث على الأرجح عند اعتماد وحدات الطاقة الجديدة بالكامل في 2025.

وقال الفرنسي: "انتقد الكثيرون ما تقرّر في سبا، لكن ما كان ليحدث لو انطلق السباق هو وقوع حادثٍ بين عشر سيارات يتسبّب في إصابات للسائقين أو حتّى أسوأ".

وأضاف: "كنّا لنُواجه مذبحة إعلاميّة. حتّى من دون الإصابات لتمّ انتقادنا".

وأكمل: "بالنسبة لقوانين 2025 فعلينا التفكير في توفير سيارات يُمكن قيادتها حتّى في الأمطار. هل تذكرون نيكي لاودا في فوجي عام 1976؟ كان السائق الوحيد الذي تخلّى عن التسابق في الأمطار. يُفكّر جميع السائقين الآن بذات الطريقة التي فكّر بها لاودا حينها".

وكان فشل الفورمولا واحد في التسابق في جائزة بلجيكا الكبرى قد تسبّب في بعض الجدل، خاصة مع منح نصف النقاط بالرغم من حقيقة عدم إكمال أيّ لفّات تسابق فعليّة.

ويعتقد غيرهارد برغر مدير "دي تي ام" أنّه تعيّن على الفورمولا واحد اتّخاذ قرار حيال عدم التسابق مطلقًا في الأمطار أو المواصلة عندما لم تكن الظروف مثاليّة. وقال أنّ الوضع الحالي المتوسّط ليس جيّدًا لأيّ أحد.

وقال النمساوي: "لا أشعر بأيّ تعاطف مع هذا بكلّ صدق. برأيي: عليك أن تُقرّر مسبقًا إن كنت تريد إقامة سباقات في الأمطار أم لا. قرّروا في أمريكا على الحلبات البيضويّة عدم إقامة سباقات في الأمطار، ولا بأس في ذلك والجميع يعلم هذا".

وأكمل: "لكنّ الفورمولا واحد تعوّدت على إقامة السباقات في الأمطار وكذلك دي تي ام. رياضة المحرّكات خطرة وهي صعبة من ناحية مستويات الرؤية، لكن إن قرّرت إقامة سباقات في الأمطار، فذلك ما عليك التعامل معه".

وواصل شرحه بالقول: "عندما يكون المسار زلقًا أو تكون هناك مياه كثيرة، فعليك تقليص السرعة. ذلك جزء من اللعبة".

وأردف: "ربّما كان الوضع سيّئًا للغاية في النهاية في سبا. لكن في البداية لم أرَ أيّ سببٍ يمنع إقامة سباق ممطر".

ثمّ تابع: "الانطلاق خلف سيارة الأمان هو الأمر ذاته بالنسبة لي. لا أتّفق مع ذلك. عليك إقامة انطلاقات ثابتة حتّى في الأمطار. ذلك أقلّ خطورة بالنسبة لي كونك تصل إلى المنعطف الأوّل على سرعة أقلّ. أمّا مع الانطلاقة المتحرّك فستكون هناك المزيد من المياه والرؤية أقلّ".

واختتم بالقول: "أكمل لفّتين خلف سيارة الأمان، ومن ثمّ نظّم انطلاقة ثابتة.

لويس هاميلتون، مرسيدس ودانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت