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تود رئيس "فيا" يودّ نشر تفاصيل تسوية فيراري لولا معارضة الأخيرة

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تود رئيس "فيا" يودّ نشر تفاصيل تسوية فيراري لولا معارضة الأخيرة
من قبل:
, رئيس التحرير
08-04-2020

قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" جان تود بأنه مُستعدّ للكشف عن تفاصيل الجدل المتعلق بمحرك فيراري والعقوبة التي حصل عليها الحصان الجامح، إلّا أنه أقرّ بأنه لا يستطيع فعل ذلك كون الفريق الإيطالي لن يسمح له.

خلال مقابلةٍ حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أشار تود إلى أن يديه مقيدتَين فيما يتعلق بما يُمكن كشفه للعلن، بيد أنه أعلن بأنه سعيد بإعلان "فيا" عن التوصل إلى تسوية وكشفها على وسائل الإعلان عوضًا عن إبقائها طيّ الكتمان، كما أنه أعلن بأنه حثّ منافسي فيراري على الاحتجاج على الفريق الإيطالي.

وقال تود "إذا سألتني فأنا أحب أن أكون قادرًا على إعطاء جميع التفاصيل حيال هذه المسألة، ولكن فيراري عارضت ذلك. لقد تمّت معاقبة الفريق ولكنه لا يُمكننا إعطاء التفاصيل".

وأضاف "من الواضح بأننا لم نكن نستطيع قول شيء. ولكننا شعرنا بأنه سيكون من الخطأ عدم الإعلان عن القضية ومعاقبة فيراري وأنّ ما قاموا به لم يكن قانونيًا".

وتابع قائلاً "بصراحة، الأمر بسيطٌ للغاية. بسيطٌ جدًا. لقد بذلنا الكثير من الجهد من أجل التوصل إلى استنتاجاتنا، والتي لم تلقَ استحسان الفرق الأخرى. لسوء الحظّ، الأمر معقدّ من الناحية التقنية كون المهندسين لدينا قالوا لنا: لا يمكننا الاثبات بشكلٍ قاطع بالقدر الكافي بأنّ فيراري لم تمتثل للقوانين".

بعد إعلان الاتحاد الدولي للسيارات عن توصلّه إلى تسوية مع فيراري، سارعت سبعة فرق إلى إعلام الاتحاد عن عدم ارتياحها لما جرى محذرةً بأنها قد تعمد إلى اتخاذ إجراءاتٍ قانونية.

ولكن مرسيدس قرّرت ترك المسألة وعدم المضيّ قدمًا تاركةً الساحة أمام ريد بُل، رينو، مكلارين، ويليامز، ريسينغ بوينت وألفا تاوري من أجل توحيد خططها والتنسيق فيما بينها لاتخاذ الخطوات التالية.

وقام تود بالردّ على رسائل الفرق موضحًا لما قامت "فيا" بالتعامل مع هذه القضية على هذا النحو إذ شرح قائلاً "لقد تحدثتُ بشكلٍ فرديّ مع بعض الفرق السبعة. قرّر فريق مرسيدس الخروج من المسألة على الرغم من قيادته للاعتراض في البداية".

واستطرد قائلاً "لقد قرأت في الصحافة بأنّ ذلك حدث نتيجةً لمكالمة بين الرئيسين [مرسيدس وفيراري]. لقد تلقيتُ ردًّا على رسالتي حيث أكّدت مرسيدس بأنها تتفهم موقف الاتحاد".

واختتم "لكن هذا لا يعني بأنهم كانوا سعداء من موقف الاتحاد الدولي للسيارات، بل سيكونون سعداء بالسما إلى الولوج إلى القضية، وهذا ما أرغب به أيضاً، ولكننا لا نستطيع".

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الكاتب خضر الراوي

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