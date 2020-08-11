تود: الفورمولا واحد "ضربت مثالًا دوليًا" بعودتها إلى التسابق

أُجبرت الفورمولا واحد على إلغاء الجولات العشر الأولى من الموسم بسبب وباء كورونا، لكنّها تمكّنت من إطلاق موسمها أخيرًا عبر جائزة النمسا الكبرى مطلع يوليو الماضي.

وتتضمّن الروزنامة الحاليّة 13 سباقًا، ومن المتوقّع إضافة المزيد بعد اعتماد عددٍ من الإجراءات المضادة والبروتوكولات للسماح بتنظيم الأحداث بأمان.

وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة بريطانيا الكبرى، قال تود أنّه "فخورٌ جدًا" بالطريقة التي نجحت بها الفورمولا واحد في العودة، حيث يعتقد بأنّها ضربت مثلًا للرياضات الأخرى وفئات التسابق الأخرى في كيفيّة تنظيم الأحداث الدوليّة.

وقال الفرنسيّ: "كان القرار السهل هو الانتظار إلى حين تحسّن الأوضاع، لكنّنا لا نعلم متى سيحدث ذلك".

وأضاف: "كانت الفورمولا واحد سلسلة التسابق الدوليّة الأولى التي تعود مجدّدًا ببروتوكولات صارمة للغاية. ضربت البطولة مثلًا دوليًا للحافز والإصرار على استئناف التسابق".

وأكمل: "أقرأ بعض التعليقات التي تقول بأنّنا نفعل ذلك من أجل المال. تلك تعليقات خاطئة بالنسبة لي. نفعل ذلك لأنّ الحياة يجب أن تمضي وتعود إلى وضعها الطبيعيّ قدر الإمكان، مع الأخذ بالحسبان أنّ الفيروس لا يزال موجودًا".

وقال تود أنّ الفورمولا واحد كانت "مبدعة جدًا" على صعيد إعادة تشكيل الروزنامة بعض أن أجبرها الوباء على إلغاء أكثر من نصف السباقات المدرجة لهذا العام، وهو ما أدّى إلى اختيار وجهات جديدة مثل موجيللو، وإيمولا ونوربورغرينغ.

ويرى تود أنّ المرونة على صعيد الروزنامة تتطلّب "الكثير من الطاقة والإبداع"، حيث أشاد بالفريق الذي يعمل خلف الأضواء على تشكيل المشهد الحالي للروزنامة.

وقال: "من الواضح أنّه كان هناك الكثير من العمل، لديك لجنة الصحّة من ’فيا’ التي تعمل مع الإدارة ومروّج البطولة وممثّلي المروّجين المحليّين والحكومات والفرق".

وأكمل: "إنه تظافرٌ للجهود من أجل القدرة على تنظيم البطولة".

وكانت الفورمولا واحد قد كشفت حتّى الآن عن وجود ثلاث حالات إصابة بفيروس "كوفيد-19" من خلال برنامج فحصها المكثّف على مدار السباقات الأربعة الأولى من الموسم، وكان سيرجيو بيريز سائق فريق ريسينغ بوينت من بينها.

وشدد تود أنّه لن ينتقد بيريز لسفره إلى المكسيك بعد سباق المجر، لكنّه أكّد في الوقت ذاته أنّ على السائقين التحلّي بالوعي إزاء المجازفات التي يُقدمون عليها.

وقال: "إذا فعلت شيئًا ما فأنت بصدد المخاطرة. نُطبّق قانون سلوك على الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام، والذين يعملون في الإدارة من أجل التقليل من المخاطر".

وأضاف: "سيتمّ تطبيق ذلك طالما هناك حاجة. على من قد يختار المجازفة أن يتفادى ذلك ربّما. عليهم التجهّز لتحمّل العواقب في حال جاءت نتيجة تحليلهم إيجابيّة".

وأكمل: "الرسالة القويّة الوحيدة التي سأوجّهها هي ضرورة احترام البروتوكولات، كونه قد تكون له عواقب عليك وعلى الأشخاص المحيطين بك. علينا أن نكون حذرين".