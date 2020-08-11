تود: الفورمولا واحد تعمل على روزنامة أولية "اعتيادية" لموسم 2021

واجهت البطولة أوقاتاً عصيبة في 2020 ضمن سعيها لإطلاق روزنامة معدّلة بعد الأزمة العالمية التي أثرت على جميع الفعاليات في الكوكب.

تتضمن الروزنامة الحالية 13 سباقاً، مع جولات مزدوجة في ريد بُل وسيلفرستون، كما تحتوي كذلك على حلبات لم تكن ضمن روزنامة 2020 الأصلية، والتي كانت تضم 22 جولة.

وتتجه البطولة لإضافة جولات في أبوظبي والبحرين لاحقاً، ما سيرفع عدد السباقات إلى 16 أو 17.

وعادة ما يكون القسم الأكبر من روزنامة الفورمولا واحد للموسم التالي، جاهزاً تقريباً، إلا أن الأزمة العالمية الحالية تعني تغيرات في القوانين الناظمة بين دولة وأخرى وبالتالي صعوبة تأكيد إقامة الجولات بشكل قاطع.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة بريطانيا الكبرى، أوضح تود أن "فيا" تعمل مع البطولة على تنظيم روزنامة الموسم المقبل. وأنه يتوقع روزنامة اعتيادية، لكنه شدد على المرونة المطلوبة للتعامل مع أية تغييرات لاحقة.

فقال: "هناك تعاون بين الفورمولا واحد، ’فيا’، ومالكي الأسهم التجارية في هذه المسألة".

وأكمل: "ما زال العمل جارياً، لكن يمكنني القول أنها روزنامة اعتيادية للموسم المقبل، لكننا لا ندري بعد إن كان بوسعنا إقامة روزنامة اعتيادية بشكل قاطع".

وتابع: "المسألة تعتمد بشكل كبير على قوانين الدول وإجراءاتها فيما يتعلق بالفيروس".

واستكمل: "أنا واثق من قدرة البطولة على التعامل بمرونة مع الوضع، لأنني أعتقد - وهذا اعتقادي الشخصي - أن الجائحة لن تكون قد انتهت بعد بحلول الموسم المقبل".

يشار إلى أن الفورمولا واحد تمكنت من إضافة المزيد من الجولات الأوروبية لموسم 2021 وذلك بفضل توافر حلبات تمتلك المقومات اللازمة (درجة أولى) لاستضافة سباقات الجائزة الكبرى مثل موجيللو، ألغارف ونوربورغرينغ.

حيث قال تود: "بالتأكيد، ستقام سباقات الفورمولا واحد على حلبات درجة أولى. إذ لا خيارات كبيرة أمامنا".

وأكمل: "لكن ذلك يسرنا حقاً، نظراً لتواجد عدد كبير من حلبات الدرجة الأولى، ولم تنظم عليها من قبل سباقات محركات على الإطلاق من قبل".

واختتم: "علينا إجراء مثل هذه الأبحاث مرة أخرى في حال تكرر الوضع. في الوقت الراهن، نعمل على إتمام روزنامة اعتيادية".