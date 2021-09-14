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تود: التجارب الحرة الثانية قبل السباق القصير "لا معنى لها"

قال جان تود رئيس الاتحاد الدولي لرياضة السيارات "فيا" أنّ صيغة السباقات القصيرة الحالية في الفورمولا واحد "تُثير الحيرة"، خاصة مع التجارب الحرة الصباحية قبل السباق القصير، مشيراً أن هذا يُفسد جودة العرض.

تود: التجارب الحرة الثانية قبل السباق القصير "لا معنى لها"

تقيم الفورمولا واحد ثلاثة سباقات تصفيات قصيرة هذا الموسم، تمّ إكمال اثنين منها في بريطانيا وإيطاليا. ومن المقرر أن تستضيف البرازيل السباق القصير الثالث.

وبينما تباينت الآراء حيال هذه الصيغة، لكن تود يرى أن الأمر المثير للحيرة هو سبب تواجد فترة تجارب حرة ما بين تصفيات الجمعة والسباق القصير يوم السبت.

حيث يرى فيها أمراً سلبياً يُفسد متعة العرض، فقال: "في الوقت الراهن، هذه التجارب الحرة غير مفهومة بالنسبة للجمهور أو وسائل الإعلام. وقد تكون مثيرة لاهتمام الفرق فقط لناحية جمع البيانات أو تقييم استراتيجية السباق".

وتابع: "هذه التجارب لا معنى لها حقاً".

المشكلة مع هذه التجارب في أنها تخفض من جودة العرض، لأنها تمنح الفرق الكثير من البيانات، وفق ما يراه دانيال ريكاردو الفائز بسباق مونزا.

حيث قال: "لست واثقاً إن كانت التجارب الحرة الثانية مفيدة. أعتقد أننا في الواقع نكتسب الكثير من البيانات عن السباق لكن على حساب متعة المشاهدين".

وتابع: "أعتقد أن التجارب الحرة الثانية نقطة سلبية بعض الشيء، لأنها تمنح الفرق الكثير من البيانات، وربما ذلك أمر بحاجة للتغيير".

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النقطة الأخرى التي لا تُعجب المتابعين تتمحور حول منح لقب قطب الانطلاق الأول للفائز بالسباق القصير، بدلاً من السائق الأسرع خلال تصفيات الجمعة.

ويرى تود أن هذا أمر يجب النظر فيه، مع الإشارة إلى أن الأمر الأهم هو جودة سباق الأحد.

فقال: "هذه الصيغة تطوّر من طريقة المنافسة. نتيجتها السباق القصير تحدد ترتيب السباق الرئيسي".

وتابع: "تمت إضافة الحدث يوم السبت للحفاظ على أهمية تصفيات يوم الجمعة. لكن الأمر الأهم هو الحدث الرئيسي يوم الأحد. لا يجب أن يكون هناك أيّ شك في ذلك".

من جهته، كان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة قد تكلم حيال إمكانية إدخال السباقات القصيرة في ثُلث جولات الموسم المقبل.

لكن تود يرى أنه لا يجب الانتظار كثيراً قبل اتخاذ القرار فيما يتعلق بصيغة الموسم المقبل الجديدة.

فقال: "حالياً، لم يتم تقرير أي شيء بعد. سنرى الانطباعات ونطلع على البيانات بعد سباقي مونزا وإنترلاغوس".

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"فيا" لا ترى حاجة لتغيير الحفف الجانبيّة في مونزا

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