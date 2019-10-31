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تود: إقرار القوانين الجديدة لموسم 2021 لحظة مميزة في تاريخ الفورمولا واحد

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تود: إقرار القوانين الجديدة لموسم 2021 لحظة مميزة في تاريخ الفورمولا واحد
من قبل:
, محرر
31-10-2019

قال جان تود رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" أن المصادقة رسميًا على القوانين الجيدة لموسم 2021 في بطولة العالم للفورمولا واحد تمثّل لحظة مميزة وفارقة في تاريخ الرياضة وتتويج للعمل الدؤوب الذي استمرّ لأكثر من عامين.

تمّ اليوم الكشف عن حزمة التغييرات الكبيرة التي ستشهدها الرياضة على قوانينها التقنية، الرياضية والمالية، إذ تمّت الموافقة عليها من قبَل المجلس العالمي لرياضة السيارات والكشف عن التفاصيل ضمن مؤتمر صحافي على حلبة الأمريكيتين قُبيل انطلاق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

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"إنّه يوم مميز في تاريخ الرياضة، إذ أنّه ذلك النوع من الختام والتتويج لأكثر من عامين من العمل المكثّف، البحث والتطوير، إذ أنّ الذي يدفع للسعادة كذلك هو نتاج التعاون القريب مع شركائنا في الفورمولا واحد" قال تود.

وأضاف: "هدفنا هو توفير بيئة أكثر استدامة، آمانًا وإثارة داخل الرياضة، وذلك مع حزمة مبتكرة من القوانين التقنية. ينبغي على السيارات أن تتسابق بشكل أكثر قربًا وهو أمر مهم للغاية، كما ستكون المنافسة على الحلبة أكثر احتدامًا مع مزيد من الفرص للهجوم والتجاوز".

وأوضح تود أنّ الهدف من تلك القوانين كذلك هو جعل الفورمولا واحد أقلّ تعقيدًا وأسهل في الفهم على المتابعين.

فقال: "تهدف القوانين الرياضية الجديدة كذلك إلى جعل الفورمولا واحد أقلّ تعقيدًا وأسهل من ناحية فهم جوانبها".

وأكمل: "كما أنّه وللمرّة الأولى في تاريخ الفورمولا واحد، سيكون هنالك تقديم لقوانين مالية جديدة - والتي أخصّ بالشكر لناحيتها تشايس كاري مدير الرياضة على ثباته في معالجة ذلك الجانب - حيث أقنعني وآخرين بذلك الجانب في القوانين وامتلاكهم لفهم جيّد فيه".

وبالحديث عن سقف النفقات، قال تود: "يهدف سقف النفقات إلى إغلاق فارق الإنفاق بين الفرق وكذلك فارق الأداء لتكون المنافسة أقرب وأقلّ توقّعًا على الحلبة".

واختتم: "أوّل خطوة على الطريق هي من أجل مساواة أكبر في الرياضة، إذ أنّنا اعتمدنا الحلّ الأمثل لذلك. ما يزال رقم 175 مليون دولار رقمًا مرتفعًا إلى جانب كلّ الأمور الإضافية حوله، لكنّنا نعتبر ذلك خطوة أولى في هذا الطريق".

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الكاتب أحمد مجدي

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