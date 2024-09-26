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توجيه اتهامات لـ 3 مشتبهين في قضية ابتزاز جديدة ضد عائلة مايكل شوماخر

طلبت النيابة العامة محاكمة 3 مشتبهين في محاولة ابتزاز عائلة بطل العالم في الفورمولا 1 سبع مرات مايكل شوماخر.

مايكل شوماخر يحتفل باللقب مع زوجته كورينا

مايكل شوماخر يحتفل باللقب مع زوجته كورينا

الصورة من قبل: إركول كولومبو

وجه مكتب النائب العام في مدينة فوبرتال الألمانية اتهامات لثلاثة أشخاص بمحاولة ابتزاز عائلة بطل العالم السابق مايكل شوماخر، مع إصدار السلطات المحلية بيانًا بهذا الشأن.

وكان قد تم القبض في وقت سابق من هذا العام على 3 أشخاص في قضية الابتزاز، من ضمنهم حارس أمن سابق لدى العائلة تم اتهامه بالتقاط صور خاصة، بينما حاول شخص آخر ابتزاز ميك نجل مايكل شوماخر.

وقد قام المتهمون بعدة اتصالات لعائلة شوماخر في محاولة لابتزاز 15 مليون يورو، مع تهديدهم بأنه في حال لم يتم دفع هذا المبلغ، فإن مواد خاصة حساسة سيتم نشرها على الدارك ويب.

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فيما وجدت بحوزة حارس الأمن السابق عند القبض عليه أدلة تتضمن أقراصًا صلبة، وأقراص يو اس بي وهواتف محمولة تحتوي على تلك الصور.

يُذكر أن شوماخر مختفٍ عن الجميع منذ حادثة التزلج الخطيرة التي تعرض لها في 2013، فيما ظلت حالة الألماني بطل العالم سرًا من قبل عائلته.

كما نُشير بأن تلك ليست محاولة الابتزاز الأولى التي تتعرض لها العائلة، إذ أنه في 2017 تم إصدار حكم بحق شاب بعمر الـ 25 عامًا على إثر محاولته ابتزاز كورينا زوجة شوماخر.

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