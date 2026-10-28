فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

توتو وولف يكشف كيف قاد فوز ويليامز المفاجئ إلى حصوله على منصبه في مرسيدس

كشف توتو وولف كيف قاد فوز باستور مالدونادو المفاجئ بجائزة إسبانيا الكبرى عام 2012 إلى محادثة كاشفة مع مسؤولي مرسيدس.

منشور: 28-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

كشف توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، عن تعليق ساخر وجّهه إلى باستور مالدونادو، ساعده في الحصول على منصبه داخل الفريق، وذلك عندما عقد رجل الأعمال النمساوي مقارنة بين سائقي مرسيدس البارزين وسائق ويليامز آنذاك.

كان وولف مساهمًا ومسؤولًا تنفيذيًا في ويليامز عام 2012، عندما حقق مالدونادو فوزًا مفاجئًا بجائزة إسبانيا الكبرى. وفي ذلك الوقت، لم تكن مرسيدس قد حققت سوى فوز واحد منذ عودتها إلى الفورمولا 1 كفريق مصنعي في عام 2010، وكان ذلك عبر نيكو روزبرغ في جائزة الصين الكبرى في وقت سابق من الموسم نفسه.

وخلال حديثه في بودكاست "تشيكي بينت" مع جون كوليسون، الشريك المؤسس لشركة "سترايب"، قال وولف إن فوز ويليامز أعقبه اتصال من الشركة الأم لمرسيدس.

وقال وولف: "اقترب مني أحد أعضاء مجلس الإدارة ودعاني إلى شتوتغارت، ثم قال لي: كيف يمكن لفريقك الخاص الصغير أن يفوز بسباق، بينما لا تستطيع مرسيدس تحقيق نتيجة أفضل من ذلك؟".

وبعد أن أُتيحت له إمكانية الاطلاع على أرقام الفريق، سأل وولف أعضاء مجلس الإدارة عن أهدافهم من برنامج الفورمولا 1. وكانت الإجابة هي الفوز ببطولات العالم، لكن النمساوي أخبرهم بأن طموحاتهم لا تتناسب مع حجم الإنفاق.

وقال وولف: "قلت لهم: حسنًا، إذًا لا بد أن أحدنا مخطئ، لأنني أعمل بالميزانيات نفسها تقريبًا، وأفكر في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى. فقالوا: لا، الميزانية ليست نفسها. انظر، نحن ننفق 100 مليون إضافية".

وأضاف: "قلت لهم: نعم، تلك المئة مليون التي تنفقونها على مايكل شوماخر ونيكو روزبرغ، لديّ مقابل ذلك سائق يدفع أموالًا من فنزويلا، وقد فاز بالسباق، بالمناسبة، وهو باستور. هذا هو الفارق الأساسي". وأوضح وولف أن مسؤولي مرسيدس لم يرق لهم هذا الرد على الإطلاق، مضيفًا: "قلت لهم: أنا مجرد ناقل للرسالة، وسأعود إلى ويليامز".

اقرأ أيضاً:

وكان مالدونادو قد جلب دعمًا ماليًا كبيرًا من فنزويلا إلى ويليامز، وتمكن من التفوق على فرناندو ألونسو ليحرز الفوز في برشلونة انطلاقًا من البول بوزيشن. وظل ذلك الانتصار الوحيد له في مسيرته ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.

لكن مرسيدس عادت لاحقًا بعرض جديد.

وقال وولف: "في نهاية المطاف، عادوا إليّ وقالوا: نعتقد أن نموذج إدارة شركة لفريق فورمولا 1 لا ينجح، لأن الأمر يتطلب إدارة بروح ريادة الأعمال بدرجة أكبر بكثير. يجب أن تكون لديك صلاحية اتخاذ القرارات فورًا، ونريدك أن تتولى إدارة هذا الفريق".

وأوضح وولف أنه رفض المنصب في البداية لأنه كان مساهمًا في ويليامز، لكن مرسيدس عرضت مساعدته على شراء حصة في الفريق بدلًا من ذلك.

وانضم وولف إلى مرسيدس في بداية عام 2013، ليقود الفريق لاحقًا إلى الفوز بثمانية ألقاب متتالية في بطولة الصانعين بين عامي 2014 و2021.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق ماكس فيرستابن يعترف: "كان أداء ريد بُل متوسطًا بعض الشيء" في أوستن

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

توتو وولف





نجل توتو وولف ينجو من حادث مروّع في الكارتينغ ويصرّ على العودة إلى السباق غدًا



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



نجل توتو وولف ينجو من حادث مروّع في الكارتينغ ويصرّ على العودة إلى السباق غدًا





هورنر يكشف مفاجأة: "عُرض عليّ منصب مدير فريق مرسيدس"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



هورنر يكشف مفاجأة: "عُرض عليّ منصب مدير فريق مرسيدس"





توتو وولف يرد بقوة على اتهامات تفضيل أنتونيللي على راسل: "من يقولون ذلك مجانين"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



توتو وولف يرد بقوة على اتهامات تفضيل أنتونيللي على راسل: "من يقولون ذلك مجانين"

المزيد من

مرسيدس





مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



2 س



مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





لماذا يعتبر أنتونيللي أن فوزه في أوستن أهم من فوزه من المركز 19 في مونزا؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



لماذا يعتبر أنتونيللي أن فوزه في أوستن أهم من فوزه من المركز 19 في مونزا؟

أحدث الأخبار





توتو وولف يكشف كيف قاد فوز ويليامز المفاجئ إلى حصوله على منصبه في مرسيدس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



10 دقيقة



توتو وولف يكشف كيف قاد فوز ويليامز المفاجئ إلى حصوله على منصبه في مرسيدس





ماكس فيرستابن يعترف: "كان أداء ريد بُل متوسطًا بعض الشيء" في أوستن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



2 س



ماكس فيرستابن يعترف: "كان أداء ريد بُل متوسطًا بعض الشيء" في أوستن





مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



2 س



مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





وولف: راسل يمتلك كل "المقومات اللازمة ليصبح بطلًا"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



23 س



وولف: راسل يمتلك كل "المقومات اللازمة ليصبح بطلًا"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك