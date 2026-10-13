فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

توتو وولف يكشف سبب معاناة جورج راسل رغم تقدمه في جائزة سنغافورة الكبرى

راسل تقدم عشرة مراكز، لكنه واجه صعوبة في تجاوز السيارات على حلبة شوارع مارينا باي.

منشور: 13-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

يبدو التقدم من المركز التاسع عشر إلى التاسع على حلبة شوارع نتيجة جيدة في يوم الأحد، وهو ما حققه جورج راسل بالفعل في جائزة سنغافورة الكبرى. لكن النتيجة جاءت دون توقعات مرسيدس، وهو ما دفع توتو وولف إلى توضيح الأسباب التي حالت دون تحقيق نتيجة أفضل.

ويرى وولف أن حلبة مارينا باي تعاقب السائقين الذين يقتربون كثيرًا من السيارات أمامهم، بسبب تأثير الهواء المتسخ وفقدان الارتكازية، ما يجعل التجاوز مهمة شديدة الصعوبة.

وقال مدير فريق مرسيدس: "أعتقد أن التجاوز هنا صعب للغاية. فبمجرد أن تقترب من السيارة التي أمامك، تواجه اضطرابًا كبيرًا في تدفق الهواء وكمية كبيرة من الهواء المتسخ، ما يؤدي إلى فقدان الارتكازية. وأعتقد أنه في تلك المرحلة كان أسرع من السائقين أمامه بنحو ثانية ونصف، لكنك لا تستطيع التجاوز".

وأضاف: "لذلك، كان أفضل سيناريو ممكن بالنسبة إلينا هو المركز السابع. ولو سارت الأمور بسلاسة، فأعتقد أنه يتعين علينا أن نكون راضين عن المركز التاسع. لقد كان سباقًا لتقليل الخسائر بالنسبة إلينا، بعدما انطلق من آخر الترتيب، وأعتقد أنه قدم سباقًا رائعًا".

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وأشار وولف، بنبرة ساخرة، إلى أن محاولة راسل شق طريقه بين السيارات منحت الفريق حضورًا جيدًا على شاشات التلفزيون، قائلًا: "لقد منحهم ذلك تغطية تلفزيونية جيدة، أليس كذلك؟".

من جانبه، تحدث راسل عن أدائه خلال السباق، موضحًا أنه حقق تقدمًا جيدًا في الفترة الأولى، قبل أن يواجه صعوبة في تجاوز نيكو هلكنبرغ خلال الفترة الثانية.

وقال السائق البريطاني: "حققت تقدمًا جيدًا في الفترة الأولى. أما في الفترة الثانية، فقد دافع نيكو هلكنبرغ بصورة جيدة. كانت الأمور صعبة إلى حد كبير، لكن ليس لدي الكثير لأضيفه".

وكان من الممكن أن يستفيد راسل من التوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لكنه واجه سوء حظ جديدًا، إذ انتهت الفترة بينما كان عند مدخل خط الحظائر.

حيث قال: "نعم، لو استمرت عشر ثوانٍ إضافية، أو خمسًا أو عشرًا أو حتى عشرين ثانية، لكان ذلك قد ساعدنا على تحسين النتيجة، لكنني لن أسمح لهذا الأمر بأن يشغل تفكيري".

وتابع: "أعتقد أن الأهم بالنسبة إلينا كفريق هو محاولة فهم كيفية العثور على المزيد من الأداء، لأن أداء ريد بُل كان مثيرًا للإعجاب خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، على ثلاث حلبات مختلفة تمامًا".





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق- الجزء الثاني

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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