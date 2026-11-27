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توتو وولف يكشف سبب عدم محاولة فرق الفورمولا 1 المنافسة استقطابه إلى صفوفها

أكد وولف أنه لا يتلقى أية عروض عمل من فرق أخرى، ويوضح خطته لمواصلة قيادة مرسيدس حتى عام 2036

راهان ماجومدار

منشور: 27-11-2026

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توتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

عالم السهام الفضية



لعشاق مرسيدس: إليكم كل ما يستجد حول فريق "السهام الفضية"، بما في ذلك أخبار الفورمولا 1، ومستجدات السائقين، وتطوير السيارات، وتحليلات السباقات، مباشرةً من مقري الفريق في براكلي وبريكسورث.

عزز توتو وولف سجله الحافل بإنجاز جديد، بعدما قاد مرسيدس للعودة إلى قمة الفورمولا 1 في عام 2026، ليعادل رسميًا الرقم القياسي الذي يحمله مدير مكلارين السابق رون دينيس، برصيد 17 لقبًا عالميًا في بطولتي السائقين والصانعين.

ومع هذا القدر من الهيمنة التاريخية، قد يبدو من المنطقي أن تتسابق الفرق المنافسة والتكتلات التجارية لتقديم عروض مالية ضخمة للمدير النمساوي البالغ من العمر 54 عامًا، بهدف الاستعانة بخبراته لإعادة بناء مشاريعها المتعثرة. لكن الواقع داخل أروقة الفورمولا 1 يبدو هادئًا على نحو مفاجئ.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "بيلد" الألمانية، سُئل وولف عن عدد عروض العمل التي يتلقاها من جهات خارج مرسيدس.

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ورد وولف قائلًا: "لا شيء على الإطلاق! أمر لا يُصدق، أليس كذلك؟ لكن ربما يعتقد الناس الآن أنهم لن يتمكنوا من التخلص مني في مرسيدس على أية حال".

ولا يقتصر استمرار وولف في منصبه داخل الفريق الذي يتخذ من براكلي مقرًا له على مجرد انطباع، بل يستند إلى واقع هيكلي واضح. فهو يمتلك حصة متساوية تبلغ الثلث في فريق مرسيدس إيه إم جي بتروناس للفورمولا 1، إلى جانب شركة إينيوس ومرسيدس-بنز، ما يجعل ارتباطه بالفريق يتجاوز بكثير حدود عقد العمل التقليدي.

توتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: Eric Le Galliot

وعندما سألته صحيفة "بيلد" عن خطته للأعوام الخمسة المقبلة، أوضح وولف أنه يفكر على مدى زمني أطول بكثير من المعتاد بالنسبة إلى مديري الفرق.

وقال: "أخطط على المدى البعيد جدًا. بالنسبة إليّ، فإن كلمة قريب تعني 10 سنوات. عليّ التفكير في القرارات الآن، أو اتخاذها بالفعل، حتى يتمكن الفريق من مواصلة تحقيق النجاح بعد 10 سنوات".

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان ذلك يعني أنه سيظل مديرًا لفريق مرسيدس في عام 2036، لم يستبعد وولف هذا الاحتمال، واضعًا الشرط الأساسي لاستمراره في يده، وهو حالته الصحية.

وقال وولف: "إذا حافظت على صحتي، واستمر الأمر في عدم الشعور وكأنه وظيفة، فسأبقى لسنوات طويلة مقبلة".

لكنه أقر في الوقت نفسه بأن متطلبات روزنامة تضم 24 سباقًا قد تفرض عليه في نهاية المطاف تغييرًا في الطريقة التي يقود بها المؤسسة.

حيث قال: "ربما أكتفي حينها بحضور 18 سباقًا بدلًا من 24، مع تقليل الظهور الإعلامي. أود تقسيم مهامي، بحيث أتولى دورًا أقرب إلى منصب رئيس مجلس الإدارة. لكن كما قلت، يتعين عليّ الحفاظ على صحتي حتى أتمكن من القيام بذلك".

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