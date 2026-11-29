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توتو وولف يكشف حجم الأضرار التي لحقت بسيارة جورج راسل في قطر: "لم تكن لديه أدوات للرد"

الحطام الذي التقطته السيارة في اللفة الثانية تسبب بأضرار كبيرة في أرضية سيارة جورج راسل في لوسيل

ليديا مي

منشور: 29-11-2026

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توتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

عالم السهام الفضية



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كشف مدير فريق مرسيدس توتو وولف عن حجم الأضرار التي لحقت بسيارة جورج راسل خلال جائزة قطر الكبرى، موضحًا أن تأثيرها ربما بلغ "قرابة ثانية في اللفة الواحدة".

وكان راسل، الذي انطلق من البول بوزيشن على حلبة لوسيل الدولية، قد التقط حطامًا في اللفة الثانية تسبب بأضرار كبيرة في أرضية سيارته. وكان الحطام قد انتشر على الحلبة بعدما اصطدم الناشئ في ريسينغ بولز أرفيد ليندبلاد بالعلامات المصنوعة من مادة البوليسترين خلال اللفة الأولى.

وحاولت مرسيدس إزالة الحطام خلال توقف راسل في منطقة الصيانة، لكنه لم يتمكن من منع زميله كيمي أنتونيللي من تحقيق الفوز، ليكتفي بالمركز الثاني في سباق شهد تحقيق مرسيدس ثنائية على منصة التتويج.

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وصرّح وولف لشبكة "سكاي سبورتس إف1" بأن حجم الأضرار جعل فرص راسل في العودة للمنافسة محدودة للغاية.

وأضاف: "تعرض جورج لأضرار هائلة بسبب الحطام. أعني، بدا الأمر وكأنه قد يكلفه قرابة ثانية في اللفة الواحدة. بدا وكأن شيئًا انفجر أسفل الأرضية، ولذلك لم تكن لديه أية أدوات تمكنه من الرد".

وتنافس سائقا مرسيدس بقوة فيما بينهما خلال المراحل الأولى من السباق، وأكد وولف أن الفريق اتفق قبل السباق على السماح لهما بالتنافس بحرية.

جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

حيث قال: "ناقشنا الأمر صباحًا واتفقنا على السماح لهما بالتنافس، لأننا لا نستطيع أن نطلب من أي سائق التخلي عن الفوز، وهذا ما اتفقنا عليه صباح اليوم. لكنهما اقتربا أكثر مما ينبغي من سلامتي الشخصية"، مازحًا.

وكانت مرسيدس في مستوى مختلف عن بقية المنافسين طوال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما سجل أنتونيللي أسرع زمن في جميع التجارب الحرة وحقق الفوز، فيما حصد راسل بول بوزيشن. واعترف وولف بأن الفريق يريد الآن فهم أسباب هذا التفوق.

وقال وولف: "كان يومًا قويًا للغاية. لا أريد الحديث كثيرًا عن الأداء الجيد، لأنني ذلك الشخص المتشائم الذي يرى الكأس نصف فارغة دائمًا، على حساب معاناة فريقي وعائلتي".

وأكمل: "لكن السيارة كانت تسير وكأنها على قضبان هذا الأسبوع. كنا أسرع أحيانًا بأكثر من ثانية. نحتاج الآن إلى معرفة سبب ذلك، لكنني سعيد جدًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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