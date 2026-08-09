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توتو وولف يكشف تحدي تربية ابنه جاك بعد تصدره بطولة الكارتينغ

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين استمتاع ابنه جاك وطموحه، بعدما انتزع الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام صدارة بطولة آيامي للكارتينغ.

منشور:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

تحدث توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1 عن كيفية تحقيق التوازن بين استمتاع ابنه جاك بالسباقات وطموحه، بعدما حقق الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام فوزًا جديدًا في سباقات الكارتينغ بإيطاليا.

ويشارك جاك وولف في سلسلة آيامي للكارتينغ، ونجح مؤخرًا في الفوز بأحد السباقات، ليتصدر ترتيب البطولة قبل الجولة الختامية من الموسم.

وقد تكلّم وولف عن ذلك مشبهًا سباقات الكارتينغ بالفورمولا 1، قائلًا: "من هنا تبدأ كل القصة. الفورمولا 1 هي في الأساس هذا المستوى لكن بصورة أكبر بكثير. إنها النوع نفسه من السباقات، ومشاهدة الأطفال تجربة رائعة للغاية".

وخلال مقابلة مشتركة، سُئل جاك عما إذا كان يشعر بضغط المنافسة على البطولة، فأجاب ببساطة: "نعم".

فيما علق وولف على إجابة ابنه، معترفًا بصعوبة التحكم في المشاعر مع محاولة توفير بيئة صحية لسائق صغير في بداية مسيرته.

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حيث قال: "من المهم إيجاد التوازن الصحيح، لأنك كوالد تكون منخرطًا عاطفيًا، وهذا أمر طبيعي تمامًا. لكنه يبلغ من العمر تسع سنوات فقط، وهناك الكثير من الأطفال الصغار، لذلك يجب أن تحقق هذا التوازن، ونحن نحاول. أحيانًا نخطئ".

وأضاف: "تمر بلحظات صعبة، وقد مر اليوم ببعض اللحظات الصعبة، لكن في النهاية تكتمل الصورة، وكل إخفاق صغير يمثل درسًا للمستقبل".

وعندما سُئل عن النصيحة التي يقدمها لآباء الأطفال الذين يشقون طريقهم في سباقات الكارتينغ التنافسية، أجاب قائلًا: "امنحوهم الوقت. إنهم لا يزالون صغارًا جدًا، دعوهم يستمتعون بالكارتينغ، فهذا هو الأهم".

وسرعان ما انتشرت المقابلة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المتابعين عبر "تيك توك": "جاك سيكون وحشًا. لقد نشأ وسط الموهبة فقط. أتطلع فعلًا لرؤية تطوره، فموهبته بدأت تظهر بالفعل".

بينما علق آخر مازحًا: "سيشارك فرناندو ألونسو المنافسة في الفورمولا 1 يومًا ما"، في حين كتب متابع ثالث: "إنه نسخة طبق الأصل من سوزي!".

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