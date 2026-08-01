توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس
قيّم توتو وولف إمكانية أن يتواجد ماكس فيرستابن وكيمي أنتونيللي معًا في مرسيدس مستقبلًا، وقال إنه يستطيع إدارة المنافسة بينهما بصورة أفضل مما فعل في الماضي.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جوردان ماكين
تخطط مرسيدس، على الورق، للاستمرار مع جورج راسل ومتصدر البطولة كيمي أنتونيللي في موسم 2027. لكن اهتمام توتو وولف الواضح ببطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن لا يزال موضع نقاش.
وكانت مرسيدس قد بذلت جهودًا جدية لجلب فيرستابن إلى الفريق خلال تراجع أداء ريد بُل في الموسم الماضي، لكنها أجلت هذه الخطوة بسبب عدم تفعيل بند فسخ عقد السائق الهولندي، قبل أن تمدد عقد راسل.
لكن وولف تحدث بصراحة عن سيناريو وجود فيرستابن وأنتونيللي في الفريق نفسه، خلال مقابلة مع سكاي ألمانيا.
وتعليقًا على إمكانية مشاركة النجم الإيطالي أنتونيللي، البالغ 19 عامًا، والبطل المخضرم فيرستابن، البالغ 28 عامًا، المرآب نفسه، قال توتو وولف: "يجب أن تمنح كيمي الوقت للتطور. ماكس في قمة مسيرته حاليًا وقادر على فعل أي شيء".
وأضاف: "هما يحترمان بعضهما وينتميان إلى جيلين مختلفين من السائقين. لكن وضعهما معًا في الفريق نفسه سيكون بالتأكيد نقطة انطلاق لمنافسة جديدة".
وتابع: "لكن لا يمكنني القول إنني أخشى ذلك. لقد مررت بفترة أكثر صعوبة بكثير مع روزبرغ وهاميلتون في الماضي".
وأردف: "ربما سأدير موقفًا مشابهًا بصورة أفضل بكثير اليوم. نحن لا نخشى إمكانية وجود ماكس وأنتونيللي في الفريق مستقبلًا. لكننا سعداء للغاية بالديناميكية الحالية بين كيمي وجورج. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا كفريق، ولن يكون جلب سائق جديد في الوقت الحالي مناسبًا لخططنا طويلة الأمد".
ورغم تأكيد مرسيدس أنها ستستمر مع ثنائي راسل وأنتونيللي في 2027، فإن الأحاديث داخل البادوك لا تزال مستمرة. ففي العام الماضي، عندما كانت مرسيدس تسعى للتعاقد مع فيرستابن، كان جورج راسل القائد بلا منازع داخل الفريق.
لكن بعد أول 11 سباقًا من الموسم، أدى صعود أنتونيللي إلى صدارة البطولة وتفوقه على راسل بفارق 59 نقطة إلى تغيير موازين القوى داخل المرآب.
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