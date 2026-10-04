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توتو وولف يشعر "بخيبة أمل لا توصف" بعد نتيجة مرسيدس في ماليزيا

أعرب توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن خيبة أمله من أداء الفريق في جائزة البحرين الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
توتو وولف، مرسيدس

توتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

قدم فريق مرسيدس انطلاقة رائعة في سباق جائزة البحرين الكبرى الماطر وتمكن في اللفة الأولى من التقدم إلى المركزين الأول والثاني مع كيمي أنتونيللي وجورج راسل على التوالي، متجاوزين صاحب البول بوزيشن ماكس فيرستابن.

لكن سرعان ما تمكن الهولندي من العودة وانتزاع الصدارة في طريقه إلى تحقيق أولى انتصارات ريد بُل هذ الموسم.

وقد تمكن كيمي أنتونيللي من الحفاظ على المركز الثاني خلف فيرستابن، بينما تواجد راسل في المركز الثالث حتى اللفات الختامية من السباق قبل أن يواجه مشكلة تسببت بانسحابه، في ضربة موجهة لحظوظه بالمنافسة على اللقب مع زميله الذي تمكن من تعزيز صدارته للبطولة.

وأوضح وولف أن المشكلة التي واجهها جورج راسل في اللفات الختامية من السباق كانت ناجمة عن عطل في وحدة الطاقة.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

وقال مدير فريق مرسيدس: "كان عطلًا في وحدة الطاقة، ولم يكن سببه سيارة الأمان. لكننا لم نقيّم بعد ما حدث بالتحديد. بصراحة، أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية، ولست في مزاج جيد على الإطلاق في الوقت الحالي".

وتابع: "أولًا، لم نمتلك الوتيرة التي كنا نأملها قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع. لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتقليص هذا الفارق، لكنني واثق من أننا سنتمكن من ذلك".

وأكمل: "بعد ذلك، سارت أحداث السباق، خصوصًا بالنظر إلى المعركة التي خاضها لويس خلفنا، عكس مصلحتنا تمامًا. لقد حالفنا سوء الحظ حقًا مع فترات دخول سيارة الأمان".

وأردف: "وازدادت الأمور سوءًا عندما تعرض جورج لعطل في وحدة الطاقة قبل بضع لفات فقط من النهاية. إنه وضع سيئ للغاية بالنسبة إلى مسيرته في البطولة، كما أنه ليس جيدًا لرصيدنا من النقاط في بطولة الصانعين".

واختتم: "من منظور السباقات البحت، ورغم أنني أحب التواجد هنا، فإن هذه التجربة كانت، بصراحة، واحدة من أسوأ تجاربي".

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