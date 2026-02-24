بعد أربعة أعوام صعبة، يلوح الضوء مجددًا في الأفق بالنسبة إلى مرسيدس. ويبدو أن قوانين الفورمولا 1 الجديدة تصب في مصلحة الفريق المنحدر من شتوتغارت.

وأعرب توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، عن رضاه تجاه أداء التجارب التي امتدت تسعة أيام في البحرين وبرشلونة.

حيث قال: "إنه شعور كبير بالارتياح أننا بدأنا التجارب وكل شيء يبدو جيدًا للغاية. السائقان سعيدان جدًا بالسيارة. وعندما ننظر إلى الأزمنة، نعلم أننا لسنا متأخرين كثيرًا. كان الوضع مشابهًا خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية".

ومع إدخال قوانين التأثيرات الأرضية في عام 2022، عانت مرسيدس من مشاكل كبيرة، لا سيما مع ظاهرة الارتداد.

ورغم أن التجارب لم تكشف بعد صورة واضحة تمامًا، يُعتقد أنه مع دخول قوانين الهيكل ووحدة الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في 2026، ربما كانت الخطوة الأولى هذه المرة في الاتجاه الصحيح.

هذا وتحدث وولف بحذر عن ميزان المنافسة قائلًا: "لا نعرف بدقة أين يقف الجميع، لأن 10 كيلوغرامات من الوقود يمكن أن تُحدث فارقًا قدره 0.3 ثانية في اللفة. لذا في هذه المرحلة يمكنك فقط التخمين. يمكنني القول إن هناك حاليًا أربعة فرق تتنافس في المقدمة، وأعتقد أننا من بين الفرق القادرة على التواجد هناك".