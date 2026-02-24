توتو وولف "يشعر بالارتياح بعد الأداء الواعد لسيارة مرسيدس"
قال توتو وولف إن الحماس مرتفع داخل مرسيدس قبل انطلاق الموسم الجديد بعد تجارب البحرين، مشيرًا إلى أن الإحساس الذي تمنحه السيارة يبدو واعدًا.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
بعد أربعة أعوام صعبة، يلوح الضوء مجددًا في الأفق بالنسبة إلى مرسيدس. ويبدو أن قوانين الفورمولا 1 الجديدة تصب في مصلحة الفريق المنحدر من شتوتغارت.
وأعرب توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، عن رضاه تجاه أداء التجارب التي امتدت تسعة أيام في البحرين وبرشلونة.
حيث قال: "إنه شعور كبير بالارتياح أننا بدأنا التجارب وكل شيء يبدو جيدًا للغاية. السائقان سعيدان جدًا بالسيارة. وعندما ننظر إلى الأزمنة، نعلم أننا لسنا متأخرين كثيرًا. كان الوضع مشابهًا خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية".
ومع إدخال قوانين التأثيرات الأرضية في عام 2022، عانت مرسيدس من مشاكل كبيرة، لا سيما مع ظاهرة الارتداد.
ورغم أن التجارب لم تكشف بعد صورة واضحة تمامًا، يُعتقد أنه مع دخول قوانين الهيكل ووحدة الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في 2026، ربما كانت الخطوة الأولى هذه المرة في الاتجاه الصحيح.
هذا وتحدث وولف بحذر عن ميزان المنافسة قائلًا: "لا نعرف بدقة أين يقف الجميع، لأن 10 كيلوغرامات من الوقود يمكن أن تُحدث فارقًا قدره 0.3 ثانية في اللفة. لذا في هذه المرحلة يمكنك فقط التخمين. يمكنني القول إن هناك حاليًا أربعة فرق تتنافس في المقدمة، وأعتقد أننا من بين الفرق القادرة على التواجد هناك".
شارك أو احفظ هذه القصّة
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص
تحليل تقني: على أي الأجزاء ركّزت مرسيدس في تجارب البحرين الأولى قبل الموسم؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!
فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
هاميلتون: لن نفهم كيفية التجاوز إلا خلال السباقات
دومينيكالي: الفورمولا 1 قادرة على استيعاب اعتزال هاميلتون أو ألونسو
ماكس فيرستابن يكشف سبب عدم سعيه للمشاركة في الراليات
هورنر ينفي تأثير فيرستابن على خروجه من الفورمولا 1 ويشير إلى دور ماركو
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات