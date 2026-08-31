توتو وولف يرفض فكرة عدم قدرة ماكس فيرستابن على التأقلم مع مرسيدس
رفض توتو وولف فكرة أن ماكس فيرستابن قد يواجه صعوبة في التأقلم مع مرسيدس، مؤكدًا أن بطل العالم أربع مرات قادر على التكيف مع بيئة مختلفة رغم مكانته المميزة داخل ريد بُل.
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس
الصورة من قبل: LAT صور
خلال جائزة هولندا الكبرى التي أقيمت الأسبوع الماضي، اتضح أن شراكة محتملة بين فيرستابن ومرسيدس لن تحدث، بعدما أكد السائق الهولندي قبل السباق تمديد عقده مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2030.
ورفض توتو وولف مدير فريق مرسيدس وجهة النظر التي تشير إلى أن فيرستابن قد يعاني من التأقلم مع هيكل مختلف مثل مرسيدس بعد المكانة الخاصة التي يتمتع بها في ريد بُل.
حيث قال: "هذا الانتقال لم يحدث، لذلك لا نحتاج إلى وضع افتراضات بشأنه. لكن عندما ينضم سائق موهوب إلى فريق كبير، يجب أن تعمل الديناميكية بالشكل الصحيح، كما يجب أن تكون هناك شفافية في التواصل".
وتابع: "أنا لا أخشى أبدًا العمل مع شخص أمضى سنوات في نظام مختلف أو يُنظر إليه باعتباره شخصًا صعبًا. لا يمكن لأي سائق أن يكون صعبًا إلى درجة تمنعه من التأقلم مع فريق آخر".
وأكمل: "تذكروا ما قيل عن لويس أو ألونسو في الماضي. فقد وُصفا بأنهما شخصيتان صعبتان، لكن هذه الأمور لم تكن أبدًا هي التي توجهني. عندما تنضم إلى فريق، تعملون معًا وتشكلون بعضكم بعضًا من أجل نجاح المشروع".
وأوضح وولف أنه تبنى مبدأ "الحب القاسي" في إدارة الفريق، قائلًا: "الجانب القاسي واضح: طالما أن أهدافنا واحدة، أي الفوز بالسباقات والبطولات، فيمكنكم أن تكونوا قساة مع بعضكم بعضًا".
وأضاف: "أما جانب الحب، فهو الهدف المشترك نفسه. ما لم تكن تتعامل مع شخص أحمق أو كاذب، فعليك أن تسأل نفسك: لماذا تختلف وجهة نظره عن وجهة نظري؟ ثم تستمع إلى الإجابات بعقل منفتح".
واختتم: "ولهذا أحب العمل مع الشخصيات المعقدة. الأشخاص الأكثر نجاحًا وقوة في مجالات عملهم يمتلكون دائمًا جوانب حادة في شخصياتهم".
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