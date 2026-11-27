فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

توتو وولف يرد على التساؤلات بشأن راتب كيمي أنتونيللي بعد تتويجه بلقب الفورمولا 1

تناول وولف التقارير التي تشير إلى أن بطل العالم لعام 2026 كيمي أنتونيللي يتقاضى راتبًا أساسيًا لا يتجاوز 4 ملايين يورو مع مرسيدس

راهان ماجومدار

منشور: 27-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

عالم السهام الفضية



لعشاق مرسيدس: إليكم كل ما يستجد حول فريق "السهام الفضية"، بما في ذلك أخبار الفورمولا 1، ومستجدات السائقين، وتطوير السيارات، وتحليلات السباقات، مباشرةً من مقري الفريق في براكلي وبريكسورث.

عندما يقرر أحد فرق الفورمولا 1 تصعيد سائق مراهق من الفورمولا 2 مباشرة إلى مقعد في فريق مصنعي من الصف الأول، نادرًا ما يُصاغ العقد الأول بما يعكس صفقات النجوم أصحاب الرواتب الضخمة. لكن عندما ينجح ذلك السائق الشاب في الفوز بلقب بطولة العالم للسائقين خلال موسمه الثاني، سرعان ما تصبح الشروط المالية الأصلية بعيدة تمامًا عن واقعه الجديد.

وهذا تحديدًا ما يحدث حاليًا في مرسيدس مع كيمي أنتونيللي، البالغ من العمر 20 عامًا.

وفي مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية مؤخرًا، وُجهت أسئلة إلى مدير الفريق توتو وولف بشأن الوضع المالي لبطل العالم الشاب.

اقرأ أيضاً:

وواجهت الصحيفة وولف بالتقارير التي تشير إلى أن أنتونيللي يتقاضى حاليًا راتبًا أساسيًا يبلغ نحو 4 ملايين يورو، أي ما يعادل قرابة 4.6 مليون دولار أمريكي. ورغم اختلاف التقديرات داخل أوساط الفورمولا 1، إذ تضع بعض المصادر، مثل موقع "إف 1 سالاريز"، راتبه الأساسي عند نحو 3.4 مليون دولار أمريكي، فإن التقديرات تتفق على أن راتبه الأساسي لا يتجاوز المستوى "المتوسط" مقارنة بسائقي الصف الأول في الفورمولا 1، ويظل أقل بكثير من الراتب الضخم الذي يتقاضاه زميله جورج راسل، والذي يتجاوز 34 مليون دولار.

وعندما سُئل وولف مباشرة عما إذا كان أنتونيللي سيحصل على عقد جديد يتناسب مع مكانته بعد الفوز باللقب، جاء رده واضحًا ومباشرًا.

وقال وولف: "لدى كيمي عقد للموسم المقبل"، لينهي بذلك التكهنات بشأن إمكانية رحيله الفوري عن الفريق.

توتو وولف وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / Getty Images

هل ينتظر أنتونيللي عقد مالي ضخم؟

ورغم حرص وولف على الإشارة إلى الإطار التعاقدي الحالي الذي يربط أنتونيللي بمرسيدس، فإنه لم يتجاهل حقيقة أن السائق الإيطالي الشاب يقدم حاليًا أداءً يفوق بكثير ما يعكسه راتبه.

وقال وولف: "لن أعلق على الأرقام، لكن يمكنني القول إن لا أحد يحتاج إلى القلق بشأن وضعه المالي. ما يهم كيمي وعائلته على وجه الخصوص هو وجوده داخل سيارة قادرة على المنافسة. وفي الوقت نفسه، ندرك أن لدينا بطلًا للعالم ينبغي مكافأته أيضًا".

ورغم أن الراتب الأساسي يمثل عنصرًا واحدًا فقط من إجمالي ما يحصل عليه سائق الفورمولا 1، مع تقارير تشير إلى أن أنتونيللي حصل على مكافآت ضخمة بملايين الدولارات نظير انتصاراته في السباقات، فضلًا عن فوزه بلقب البطولة، فإن تصريحات وولف تحمل إشارة واضحة إلى نوايا مرسيدس.

فمن خلال إقراره علنًا بأن بطل العالم يستحق مكافأة تتناسب مع إنجازه، قد يكون وولف يلمح إلى استعداد مرسيدس لتأمين مستقبل نجمها الأول ماليًا، ورفع راتبه الأساسي بما يتماشى مع المكانة المرموقة التي انتزعها على الحلبة.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق تقارير: كريستيان هورنر وزوجته جيري هاليويل يشتريان قصر مسلسل بريطاني شهير

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

راهان ماجومدار





راسل يستخف بتصريحات فيرستابن اللاذعة في لاس فيغاس قبل جائزة قطر: "بعض الأمور أضحكتني حقًا"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



19 س



راسل يستخف بتصريحات فيرستابن اللاذعة في لاس فيغاس قبل جائزة قطر: "بعض الأمور أضحكتني حقًا"





مكلارين تحذر من فخ التوقف المبكر في قطر مع رفع الحد الأقصى لاستخدام مجموعة الإطارات إلى 27 لفة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



مكلارين تحذر من فخ التوقف المبكر في قطر مع رفع الحد الأقصى لاستخدام مجموعة الإطارات إلى 27 لفة





نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس



ثقافة



ثقافة



نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس

المزيد من

توتو وولف





كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي



ثقافة



ثقافة



كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي





وولف يطالب بإجابات بعد إخفاق راسل في انتزاع قطب الانطلاق الأول في لاس فيغاس رغم موقعه "المثالي"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



وولف يطالب بإجابات بعد إخفاق راسل في انتزاع قطب الانطلاق الأول في لاس فيغاس رغم موقعه "المثالي"





صحفي في الديلي ميل: "توتو وولف أراد منعي من دخول بادوك الفورمولا 1 مدى الحياة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



صحفي في الديلي ميل: "توتو وولف أراد منعي من دخول بادوك الفورمولا 1 مدى الحياة"

المزيد من

مرسيدس





كيمي أنتونيللي يلمّح إلى خوض سباق على حلبة نوردشلايفه مع ماكس فيرستابن .. لكن بشرط وحيد



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



4 دقيقة



كيمي أنتونيللي يلمّح إلى خوض سباق على حلبة نوردشلايفه مع ماكس فيرستابن .. لكن بشرط وحيد





تشادويك: الصراع بين ماكس فيرستابن وجورج راسل "ممتع للغاية للرياضة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



17 س



تشادويك: الصراع بين ماكس فيرستابن وجورج راسل "ممتع للغاية للرياضة"





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟

أحدث الأخبار





كيمي أنتونيللي يلمّح إلى خوض سباق على حلبة نوردشلايفه مع ماكس فيرستابن .. لكن بشرط وحيد



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



4 دقيقة



كيمي أنتونيللي يلمّح إلى خوض سباق على حلبة نوردشلايفه مع ماكس فيرستابن .. لكن بشرط وحيد





توتو وولف يرد على التساؤلات بشأن راتب كيمي أنتونيللي بعد تتويجه بلقب الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



12 دقيقة



توتو وولف يرد على التساؤلات بشأن راتب كيمي أنتونيللي بعد تتويجه بلقب الفورمولا 1





مارك ماركيز يعلن اعتزاله الموتو جي بي فورًا في مفاجأة مدوية



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة فالنسيا الكبرى



29 دقيقة



مارك ماركيز يعلن اعتزاله الموتو جي بي فورًا في مفاجأة مدوية





دبليو آر سي: مصنّع جديد يكشف عن اهتمامه بضم أحد نجوم الفئة الثانية لموسم 2027



دبليو آر سي



WRC دبليو آر سي 2 س



دبليو آر سي: مصنّع جديد يكشف عن اهتمامه بضم أحد نجوم الفئة الثانية لموسم 2027

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





لماذا تمتلك الفورمولا 1 و"فيا" فرصة ذهبية لإتقان صياغة قوانين 2030



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



23 س



من قبل فيليب كليرين



لماذا تمتلك الفورمولا 1 و"فيا" فرصة ذهبية لإتقان صياغة قوانين 2030





أفضل 10 سيارات في الفورمولا 1 خلال تسعينيات القرن الماضي



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل كيفن ترنر



أفضل 10 سيارات في الفورمولا 1 خلال تسعينيات القرن الماضي





لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك