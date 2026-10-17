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توتو وولف يرد بقوة على اتهامات تفضيل أنتونيللي على راسل: "من يقولون ذلك مجانين"

رفض توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، الاتهامات التي تشير إلى أن الفريق يمنح أندريا كيمي أنتونيللي أفضلية على زميله جورج راسل في صراع بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2026، مؤكدًا أن السائقين يحظيان بالمعاملة نفسها داخل الفريق.

منشور: 17-10-2026

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توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

وجاءت تصريحات وولف بعدما أثار الفارق الكبير بين السائقين في ترتيب البطولة، والذي يبلغ 102 نقطة لمصلحة أنتونيللي، نقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمال توجيه مرسيدس مواردها لدعم السائق الإيطالي على حساب راسل.

وأوضح وولف أن تحقيق التوازن والشفافية في التعامل مع السائقين كان دائمًا من المبادئ التي يحرص عليها منذ دخوله عالم الفورمولا 1، بما في ذلك فترة عمله مع ويليامز.

حيث قال: "منذ دخولي إلى الفورمولا 1، بما في ذلك فترتي مع ويليامز، سعيت دائمًا إلى تحقيق التوازن والشفافية في تعاملي مع السائقين".

واستعاد وولف حوارًا جمعه بآلان بروست على شبكة الانطلاق خلال إحدى جولات البطولة، في وقت كان لا يزال فيه حديث العهد بالرياضة، حين سأله عن أسباب انهيار العلاقة بين بروست وأيرتون سينا خلال فترة وجودهما مع مكلارين.

وقال وولف: "أتذكر أنني التقيت آلان بروست على شبكة الانطلاق خلال أحد السباقات، عندما كنت لا أزال جديدًا نسبيًا في هذه الرياضة. سألته بدافع الفضول: لماذا ساءت الأمور إلى هذا الحد بينك وبين أيرتون سينا؟".

وأضاف أن بروست أجابه بأن المشكلة في مكلارين كانت تكمن في عدم قدرة السائقين على معرفة حقيقة موقف الفريق منهما، موضحًا: "قال لي: في مكلارين، لم يكن بإمكانك أبدًا أن تعرف حقًا ما الذي يفكر فيه الفريق. في مرحلة ما، قد تشعر بأنك السائق المفضل لديهم، لكن بعد شهرين قد تشعر بأن الحسابات الداخلية انقلبت ضدك. كانت هناك مواقف مختلفة شعرت فيها فعلًا بأن الفريق لم يعد يريدك".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

وتابع وولف أن هذه التجربة عززت إصراره على التعامل مع سائقيه بإنصاف، مضيفًا: "لهذا السبب جعلت من مهمتي الحفاظ دائمًا على التوازن. لم يكن الأمر سهلًا في الماضي عند التعامل مع لويس ونيكو".

وأشار إلى أن السائقين يدركان أهمية هذا المبدأ بالنسبة إليه، قائلًا: "يمكن للناس أن يعتقدوا ما يشاؤون، لكن الصدق والحياد في هذه المسألة أمران مهمان بالنسبة إليّ، والسائقون يعرفون ذلك أيضًا".

وعن علاقته بأنتونيللي، أوضح وولف أن الفريق يعرف السائق الإيطالي منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، وأنه أصبح جزءًا أساسيًا من مشروع مرسيدس.

فقال: "نعرف كيمي منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره. إنه جزء لا يتجزأ من الفريق. كان من الرائع مشاهدة تطوره، ورؤيته يصل إلى مستوى يسمح له بالمنافسة على البطولات في هذا العمر الصغير، ومشاهدة الموهبة التي يمتلكها".

وفي المقابل، شدد وولف على قربه الشخصي من راسل، مؤكدًا أن علاقتهما تتجاوز حدود العمل داخل الحلبة، قائلًا: "أكنّ مشاعر كبيرة لجورج، وأشعر بأنني قريب جدًا منه. علاقتنا وثيقة للغاية، بل إننا نقضي وقتًا معًا خارج الحلبة، برفقة كارمن وسوزي أيضًا".

وتابع: "لو رأى الناس كيف نسافر معًا، ونتناول القهوة في المقهى نفسه، أو نذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، لفهموا مدى قرب علاقتنا. لهذا السبب أشعر بإحباط حقيقي عندما يخرج شخص أحمق، لا يعرف شيئًا عن طبيعة هذه العلاقات، ليوجه مثل هذه الاتهامات".

واختتم وولف موقفه بالتأكيد على أنه لا يمنح هذه الادعاءات أي اهتمام، قائلًا: "لهذا السبب تحديدًا لا ألتفت إلى هذه المزاعم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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