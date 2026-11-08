فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

توتو وولف يحتفل بلقب الصانعين لفريقه: "استغرق الأمر منا بضع سنوات للعودة إلى القمة"

أعرب مدير فريق مرسيدس توتو وولف عن فخره بجميع العاملين في الفريق، بعدما حسمت مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين لموسم 2026.

أحمد مجدي

منشور: 08-11-2026

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توتو وولف وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: LAT صور

بعد حسم مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين لموسم 2026 عقب جائزة البرازيل الكبرى، أشار توتو وولف إلى أن الفريق قدم بداية قوية للغاية للموسم، وهو الزخم الذي رافقه طوال الطريق نحو التتويج باللقب.

وقبيل انطلاق احتفالات الفريق في جائزة البرازيل الكبرى، قال وولف لوسائل الإعلام: "إنه شعور مذهل، حقًا".

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وأضاف: "قدمنا أداءً قويًا للغاية في بداية الموسم، وهو ما مهد الطريق، بطريقة ما، للفوز بهذه البطولة. كانت السباقات القليلة الماضية صعبة في بعض الأحيان، وكان سباق اليوم صعبًا أيضًا، لكنني فخور للغاية بفريقنا وبكل فرد يعمل هنا".

وتابع: "استغرق الأمر منا بضع سنوات للعودة إلى القمة. هناك عدد قليل جدًا من الفرق القادرة على تحقيق عودة كهذه. وهذا يعكس حجم العمل الشاق الذي بذلناه، والنجاحات التي حققناها، وامتلاكنا مجموعة رائعة من الأشخاص ضمن فريقنا. أنا سعيد حقًا بكوني جزءًا من هذا الفريق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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