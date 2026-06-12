قال توتو وولف إن مرسيدس تدرس الخيارات المتاحة أمامها لمساعدة جورج راسل، بعد أن ألغى مراقبو السباق التابعون للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" العقوبات التي فُرضت على بيير غاسلي في جائزة موناكو الكبرى.

وكان غاسلي واحدًا من خمسة سائقين تعرضوا لعقوبات بسبب تجاوز السرعة داخل خط الحظائر، قبل أن يتضح بعد السباق وجود خلل في نظام القياس المستخدم.

وفي مساء الأحد، تقدمت ألبين بطلب حق مراجعة العقوبتين البالغتين خمس ثوانٍ لكل منهما، واللتين تسببتا في تراجع غاسلي من المركز الثالث إلى السابع بعد نهاية السباق. وبعد جلسات الاستماع التي عُقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة برشلونة الكبرى، رأى مراقبو السباق أن غاسلي لم يكن مذنبًا بتجاوز السرعة، واتخذوا قرارًا غير مسبوق بإلغاء العقوبات وإعادته إلى المركز الثالث.

وكانت ألبين الفريق الوحيد الذي تقدم بطلب حق المراجعة، فيما أوضح مراقبو السباق أن السائقين الآخرين الذين شملتهم العقوبات كانوا قد نفذوا عقوباتهم بالفعل أثناء السباق، وبالتالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتراجع عنها.

وكانت أخطاء العقوبات مكلفة للغاية بالنسبة إلى جورج راسل، إذ تلقى لاحقًا عقوبة المرور عبر خط الحظائر بسبب عدم تنفيذ العقوبة الأصلية البالغة خمس ثوانٍ بالشكل المطلوب. وأدى ذلك إلى خروجه من المراكز العشرة الأولى وزيادة الفارق في بطولة السائقين إلى 68 نقطة خلف زميله أندريا كيمي أنتونيللي، بعدما كان ينافس على منصة التتويج.

وعندما سُئل عن رأيه بشأن العقوبة المكلفة التي تعرض لها راسل وعودة غاسلي إلى المركز الثالث، كشف وولف أن الفريق القانوني لمرسيدس يدرس ما إذا كان هناك أي إجراء يمكن اتخاذه لمساعدة السائق البريطاني. ورغم أن الطعن القانوني يبدو مستبعدًا للغاية، فإن الطبيعة غير المسبوقة لقرار مراقبي السباق دفعت الفريق إلى استكشاف جميع الخيارات الممكنة.

"كنت أتحدث للتو مع محامينا لمعرفة ما يمكننا فعله من أجل جورج" قال وولف.

وأضاف: "نحن نقيم حاليًا تأثير قضية غاسلي على وضع جورج. بالتأكيد لن نستأنف نتيجة غاسلي، لكننا نود أن تنظر فيا في الحلول الممكنة المتعلقة بسباق جورج. أعتقد أننا نواجه بعض القيود الزمنية وبعض العقبات القانونية الأخرى، لكن لدينا بالتأكيد أسبابًا تدعونا للانزعاج".

وبالإضافة إلى التأثير المحتمل على معركة اللقب بالنسبة إلى راسل، فإن أحد أسباب الاستياء الأخرى يتمثل في أن المشكلة المحتملة في نظام قياس السرعة داخل خط الحظائر كانت قد ظهرت قبل السباق، لكنها لم تُكتشف بالكامل إلا بعد نهايته.

فعندها اكتشف مسؤولو التوقيت في إدارة الفورمولا 1 أن أول حلقة توقيت عند مدخل خط الحظائر كانت أقصر من الطول الذي تمت معايرتها عليه، ما أدى إلى مبالغة النظام في تقدير سرعة السيارات.

وأعرب وولف عن أمله في أن تستفيد جميع الأطراف من دروس ما حدث في موناكو لتجنب تكرار الأمر مستقبلًا، خاصة بعدما تعهد مزود خدمات التوقيت في الفورمولا 1 بمراجعة إجراءاته الخاصة بخط الحظائر الفريد في مونتي كارلو.

"كان موقفًا مؤسفًا للغاية، ومن الواضح أننا جميعًا نستطيع التعلم منه" قال وولف.

وتابع: "لم يكن الأمر أن 10 سيارات خالفت حدود السرعة داخل خط الحظائر فجأة يوم الأحد. لقد جرى التنبيه إلى هذه المشكلة مسبقًا. كنت أتمنى أن نجري تلك المناقشات قبل السباق يوم الأحد".

ومن المفهوم أنه لا توجد حاليًا مسارات قانونية حقيقية يمكن لمرسيدس اتباعها لتغيير نتيجة موناكو بالنسبة إلى راسل، لأن العقوبة التي نفذها لا يمكن التراجع عنها في هذه المرحلة. وكان الخيار الوحيد المتاح هو استئناف قرار حق المراجعة الخاص بغاسلي، وهو أمر استبعده وولف بالفعل، كما أنه لم يكن ليؤثر على نتيجة راسل.

وفي المقابل، أبلغت كل من مكلارين وريد بُل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بنيتهما تقديم استئناف، وهي خطوة يمكن اتخاذها خلال ساعة واحدة من صدور قرار مراقبي السباق، وتمنح الفريقين مهلة 96 ساعة لدراسة الحكم والقوانين وتحديد ما إذا كانا سيواصلان إجراءات الاستئناف رسميًا.

وكان الفريقان قد تضررا من إعادة غاسلي إلى المركز الثالث، إذ خسر إسحاق حجار منصة التتويج وتراجع إلى المركز الرابع، بينما هبط أوسكار بياستري من المركز الرابع إلى الخامس.