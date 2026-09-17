يثق توتو وولف في قدرة جورج راسل على تجاوز موسم 2026 القاسي في الفورمولا 1، وأن يصبح بطلًا للعالم في المستقبل.

ويحتل سائق مرسيدس المركز الثاني بفارق 81 نقطة خلف زميله المتألق كيمي أنتونيللي، مع تبقي تسع جولات فقط، ما يعني أن تتويج أنتونيللي، البالغ من العمر 20 عامًا، بلقبه الأول أصبح مسألة وقت.

ويأتي ذلك رغم دخول راسل موسم 2026 باعتباره المرشح الأوفر حظًا للقب، بعدما استخرج أقصى إمكانات سيارة "دبليو16" في العام الماضي، وأنهى البطولة في المركز الرابع برصيد 169 نقطة متقدمًا على أنتونيللي صاحب المركز السابع.

ولم يتوقع سوى عدد قليل أن يحقق أنتونيللي هذه القفزة الكبيرة في موسمه الثاني، بعد موسم أول متذبذب للغاية، لكنه كان السائق الذي استفاد بأفضل صورة من السيارة الصاروخية التي قدمتها مرسيدس في 2026.

"يمكن أن تخوض سباقات جيدة وأخرى سيئة، وأعوامًا جيدة وأخرى سيئة، لكننا نتحدث عن سائق فاز بكل شيء كان من الممكن أن يفوز به من قبل" قال وولف عن راسل خلال جائزة إسبانيا الكبرى.

وأضاف: "كل بطولة كارتينغ، والفورمولا 3 في موسمه الأول، والفورمولا 2 في موسمه الأول، ثم انتقل إلى ويليامز. نحن نتحدث عن سائق من الطراز الأول".

جورج راسل، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

وتابع: "نحتاج إلى معرفة ما الذي سيمكنه من إطلاق العنان لهذه الإمكانات، وبالطبع هناك الجانب النفسي. عندما تمر بفترة مثل التي يمر بها هذا العام، فإنك تتلقى ضربة قوية".

وأردف: "لكن العظماء يتعافون. وأعتقد أن جورج يمتلك كل ما يحتاج إليه للمنافسة على البطولات، وحتى لو كانت هذه البطولة قد أصبحت بعيدة المنال، فستكون هناك بطولات أخرى".

وكانت جائزة إسبانيا الكبرى هي السباق الذي حقق فيه أنتونيللي فوزه الثاني على التوالي بعد مونزا، وهو ما كان مؤلمًا بشكل خاص بالنسبة إلى راسل، بعدما انطلق الإيطالي من المركز 19، بينما كان زميله على الصف الأمامي.

ودفع كل ذلك راسل إلى الإقرار فعليًا بقوله: "لا أعتقد أنني في دائرة المنافسة" على اللقب، في الوقت الذي يواصل فيه أنتونيللي، صاحب ثمانية انتصارات في الجوائز الكبرى، شق طريقه نحو أن يصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1.

ولا يعتقد وولف أن هذا الضغط الكبير سيؤثر في أنتونيللي، خصوصًا بفضل شبكة الدعم المحيطة به، والتي تضمن بقاءه متزنًا في السنوات المقبلة.

وأضاف وولف: "كيمي، من حيث شخصيته، متزن للغاية، وهو متسابق بنسبة 100%، ولا يتشتت بأي شيء خارج الحلبة، كما أن وضعه العائلي رائع، ولهذا لا أرى أي خطر من أن يفقد تركيزه بسبب مدى هيمنته".

وأكمل: "على مدار السنوات المقبلة، ستكون لدينا دائمًا نقاشات مثل التي نخوضها الآن. ما الذي يمكن أن يشتته؟ ما الذي سيكون جيدًا له؟ وما نوع البيئة التي يحتاج إليها؟ هذا هو النقاش الذي نجريه. أعدكم بأنه لا يفكر في الأمر. الطريقة التي يستطيع بها هذا الشاب أن يفصل الأمور عن بعضها، فيكون شابًا صغيرًا ثم يدخل السيارة ليصبح سائق سباقات ناضجًا، هي السبب في أنه عندما يقول كيمي لنفسه: أنا لا أفكر في البطولة، فهو فعلًا لا يفكر في البطولة".

واختتم: "ونحن نحاول أيضًا، أنا ووالداه والفريق، أن نقول له: كما تعلم، الأمر لم ينتهِ بعد. هناك أحداث يمكن أن تحصل. يمكن أن تحدث، ويمكن أن تخسر شيئًا كان في يدك عندما لم تكن تعتقد أن خسارته ممكنة. لذلك، لن يفكر في الأمر".