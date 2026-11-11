فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

توتو وولف: موسم 2027 بدأ بالفعل بالنسبة إليّ

أكد توتو وولف أن تركيزه بدأ يتجه بالفعل نحو موسم 2027، عقب حسم مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين خلال جائزة ساو باولو الكبرى.

منشور: 11-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

قبل انطلاق جائزة ساو باولو الكبرى، كانت مرسيدس بحاجة إلى تسجيل 3 نقاط إضافية مقارنة بفيراري من أجل حسم لقب بطولة العالم للصانعين لموسم 2026.

ومع إنهاء جورج راسل وكيمي أنتونيللي السباق في المركزين الرابع والخامس على التوالي، مقابل حلول سائقي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون في المركزين الثامن والتاسع، حسمت مرسيدس اللقب، لتتوج للمرة الأولى منذ 5 أعوام.

ويتوقع مدير الفريق توتو وولف أن تكون مهمة الدفاع عن اللقب في موسم 2027 صعبة، ولذلك ينظر إلى السباقات الثلاثة الأخيرة من الموسم الحالي باعتبارها فرصة للتحضير لهذا التحدي.

وعقب السباق في البرازيل، قال وولف: "ستكون الأمور صعبة بالنسبة إلينا في العام المقبل. ولهذا السبب، فإن موسم 2027 بدأ بالفعل بالنسبة إليّ".

وأضاف: "سنركز خلال السباقات الثلاثة المقبلة على التعلم وتحسين أدائنا".

وتابع: "سنطرح على أنفسنا أسئلة مثل: ما الذي يمكننا القيام به بصورة أفضل؟ وما الذي أغفلناه عند تقديم التحديثات على السيارة؟ وكيف يمكننا استخلاص الدروس الضرورية المتعلقة بوحدة الطاقة وسيارة العام المقبل، بينما نركز على هذه السباقات الثلاثة الأخيرة؟"

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لاندو نوريس يشكك في عقوبة شارل لوكلير خلال جائزة البرازيل الكبرى: "مجرد حادثة تسابق"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

مرسيدس





تحديث روزنامة الفورمولا 1 لموسم 2026: استبعاد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى وعدم وجود خطة بديلة في حال تصاعد التوتر



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



19 س



تحديث روزنامة الفورمولا 1 لموسم 2026: استبعاد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى وعدم وجود خطة بديلة في حال تصاعد التوتر





هينكليف: جورج راسل "يتلقى الضربات باستمرار" وسط معاناته خلال موسم 2026



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



20 س



هينكليف: جورج راسل "يتلقى الضربات باستمرار" وسط معاناته خلال موسم 2026





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"

أحدث الأخبار





توتو وولف: موسم 2027 بدأ بالفعل بالنسبة إليّ



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



2 دقيقة



توتو وولف: موسم 2027 بدأ بالفعل بالنسبة إليّ





لاندو نوريس يشكك في عقوبة شارل لوكلير خلال جائزة البرازيل الكبرى: "مجرد حادثة تسابق"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



لاندو نوريس يشكك في عقوبة شارل لوكلير خلال جائزة البرازيل الكبرى: "مجرد حادثة تسابق"





ماكس فيرستابن يكشف عن الأمر الوحيد الذي قد يدفعه إلى اعتزال الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



2 س



ماكس فيرستابن يكشف عن الأمر الوحيد الذي قد يدفعه إلى اعتزال الفورمولا 1





أوسكار بياستري يكشف جانبًا إيجابيًا غير متوقع لابتعاده عن صراع لقب الفورمولا 1 في 2026



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



3 س



أوسكار بياستري يكشف جانبًا إيجابيًا غير متوقع لابتعاده عن صراع لقب الفورمولا 1 في 2026

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك