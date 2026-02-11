يرى توتو وولف أن مصنع وحدات الطاقة الجديد ريد بُل–فورد بدأ بقوة وقدم أفضل محرك خلال تجارب البحرين.

خلال الفترة التي قررت فيها هوندا الانسحاب من الفورمولا 1 قبل أن تتراجع وتدخل في شراكة مع أستون مارتن، دفع المدير التنفيذي السابق كريستيان هورنر باتجاه قرار ريد بُل تصنيع وحدات طاقتها داخليًا. ثم وقعت شراكة مع فورد كشريك مصنع لعمليات "ريد بُل فورد باورترينز" في مقرها بميلتون كينز.

ورغم أن ريد بُل استقطبت عددًا كبيرًا من الموظفين من مصنعي المحركات الآخرين، بما في ذلك مرسيدس، فإن التوقعات الأولية كانت تشير إلى أنها ستواجه تحديًا صعبًا لجعل أول وحدة طاقة في تاريخها تنافسية منذ بداية موسم 2026.

لكن وحدة "دي إم01"، التي سُميت تكريمًا للرئيس الراحل ديتريش ماتيشيتز، فاجأت الجميع بموثوقيتها منذ البداية في تجارب برشلونة القصيرة، كما أظهر كل من محرك الـ "في6" والنظام الهجين مؤشرات أداء واعدة.

ويعتقد وولف، الذي كان فريقه مرسيدس قد اعتُبر المرشح الأبرز قبل الموسم بعد تجارب برشلونة، أن ريد بُل وجدت خطوة إضافية في صباح اليوم الأول من تجارب البحرين عبر تحسين نشر الطاقة.

وقد علّق وولف بعد تصدر ماكس فيرستابن الحصة الصباحية اليوم الأربعاء قائلًا: "كنت آمل أن يكونوا أسوأ مما هم عليه، لأنهم قاموا بعمل جيد جدًا. السيارة ووحدة الطاقة هما المعيار حاليًا. وبالطبع عندما يكون ماكس خلف المقود، فهذه تركيبة قوية".

وعند سؤاله عن سبب اعتباره محرك ريد بُل هو المعيار، أجاب النمساوي قائلًا: "انظروا إلى نشر الطاقة اليوم. هم قادرون على نشر طاقة أكبر بكثير على الخطوط المستقيمة مقارنة بالجميع، وعلى مدى عدة لفات متتالية".

وتابع: "رأينا ذلك سابقًا في لفة واحدة، لكننا رأيناه الآن على مدار 10 لفات متتالية بنفس مستوى نشر الطاقة على الخط المستقيم. أستطيع القول إنه حتى اليوم، في أول يوم رسمي من الاختبارات، مع التحفظ المعتاد، هم وضعوا المعيار".

وجاء اعتراف وولف المفاجئ في وقت تستمر فيه قضية نسبة الانضغاط الخاصة بمرسيدس، حيث تحاول الفرق المنافسة تمرير تعديل في القوانين قبل سباق أستراليا قد يضع مرسيدس وفرقها الزبونة في موقف صعب.

لكن وولف يرى أن الضجة حول وحدات طاقة مرسيدس كانت مبالغًا فيها، حيث قال: "أعتقد أن الجميع تحمس قليلًا أكثر من اللازم بشأن أداء الفرق المزودة بمحركات مرسيدس. وأظن أن زملاءنا من العلامات الأخرى انجرفوا قليلًا واعتقدوا أن الأمر قد يكون محرجًا، وهو ما لا أراه إطلاقًا".