خسر لويس هاميلتون فرصة الفوز بلقبه العالمي الثامن في نهاية موسم 2021 المثيرة للجدل، بعدما أخفق مدير سباق الاتحاد الدولي للسيارات في تطبيق إجراءات سيارة الأمان بالشكل الصحيح.

ولم يحقق هاميلتون، الذي ينافس حاليًا مع فيراري، سوى ثلاثة انتصارات في السباقات منذ جائزة أبوظبي 2021، وذلك بعد رحيله عن مرسيدس في نهاية موسم 2024.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس خلال ظهوره في بودكاست "ساب"، إن ألم سباق أبوظبي 2021 "لا يزال يؤثر فيه".

ومع ذلك، أقر النمساوي بأن فيرستابن "استحق اللقب" في ذلك الموسم، مضيفًا أنه وهاميلتون توصلا الآن إلى تقبل ما حدث على حلبة ياس مارينا.

وعندما سُئل عما يخطر في ذهنه أولًا عند ذكر موسم 2021، أجاب وولف قائلًا: "أبوظبي. ثمانية ألقاب للصانعين، هذا أمر رائع وشيء لم يتحقق من قبل في أية رياضة أخرى. لذلك كانت لحظة جيدة".

وتابع: "لكن الطريقة التي انتهى بها ذلك السباق... هذا شيء سيبقى في ذهني إلى الأبد. لكنني توصلت الآن إلى تقبل الأمر، ولويس كذلك. ماكس استحق اللقب بالتأكيد. الموسم لا تحدده فترة بعد ظهر واحدة أو أمسية واحدة".

وأردف: "لكن هذا لا يزال أول ما يخطر في ذهني عندما يُذكر عام 2021. عندما أنظر إلى موسم 2021، يبدو أننا حققنا الكثير من النجاح، لكن هذا لم يكن الواقع فعلًا. في بداية الموسم، أعتقد حتى يونيو وسباق سيلفرستون، كنا نعاني. ثم استعدنا مستوانا وسارت الأمور بشكل جيد للغاية بعد ذلك. كان لدينا زخم جيد. ثم تعرض لويس لعقوبة استبعاد غير عادلة في البرازيل".

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وأكمل: "تراجع إلى مؤخرة شبكة الانطلاق في السباق القصير، لكنه تعافى بصورة رائعة، وبعدها أصبح عمليًا في وضع مريح. كان ذلك أفضل مستوى رأيته من لويس خلال تلك السنوات. لكن في النهاية، لم تسر الأمور كما أردنا".

هذا ولفت وولف الأنظار برسائله عبر الراديو خلال إعادة الانطلاقة في أبوظبي، عندما شكك في قرار مدير سباق الاتحاد الدولي للسيارات.

وعن رد فعله الشخصية بعد السباق، قال وولف: "كان رد فعلي بطبيعة الحال... منذ أن كنت طفلًا، حاولت إبقاء كل شيء تحت السيطرة لأن طفولتي كانت صعبة. أتذكر أنني أدركت عندما كنت في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من عمري أنني أريد أن أكون مستقلًا، وأن أتخذ قراراتي بنفسي بعيدًا عن والديّ والآخرين".

واستطرد: "وفي تلك اللحظة، شعرت أن كل شيء قد حُسم. قبل 10 لفات من نهاية السباق، أو أيًا كان عدد اللفات المتبقية، لم يكن هناك أي سيناريو يمكنه أن ينتزع منا اللقب. ثم انتُزع منا اللقب، وكانت تلك لحظة من عدم التصديق. كان ذلك شعوري الشخصي. لكن بعدها ظهر جانبي المقاتل وبدأ يسأل: كيف يمكننا القتال مجددًا؟ ما الخيارات المتاحة أمامنا لتغيير هذه النتيجة؟".

واختتم: "ثم ظهر جانبي العقلاني وبدأت في تقييم الموقف. كان رئيسنا التنفيذي أولا موجودًا هناك، وكان لويس موجودًا أيضًا. كنا جميعًا في الغرفة نفسها. كان فريق السباق بأكمله في حالة صدمة، وكنا نحاول معرفة ما يتعين علينا فعله. أعتقد أننا تجاوزنا هذه العملية خطوة بخطوة طوال تلك الأمسية".