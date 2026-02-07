توتو وولف: سنرى ارتفاعًا كبيرًا في معدل التجاوزات في 2026

دخلت هذا العام قوانين تقنية جديدة في الفورمولا 1 تشمل الانسيابية وقوانين المحرك. وبينما جمعت الفرق أول بيانات شاملة مع سياراتها الجديدة خلال اختبار برشلونة القصير الأسبوع الماضي، لفتت مرسيدس الأنظار بإكمال نحو 500 لفة خلال ثلاثة أيام.

وبموجب القوانين الجديدة، يحتاج السائقون إلى إدارة الطاقة الكهربائية التي يمكنهم استخدامها خلال اللفة بعناية أكبر، وهو ما يُتوقع أن يخلق فوارق سرعة كبيرة بين السيارات في المعارك على الحلبة. وأوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه شاهد مثالًا حيًا على ذلك في برشلونة.

حيث قال: "لا أرى أي شيء أسوأ في السيارات الجديدة. لا أبالغ ولا أحاول جعل الصورة تبدو أفضل مما هي عليه، لكنني أعتقد أن السيارات رائعة. تبدو مذهلة. تبدو مثل سيارات الفورمولا 1 الحقيقية مرة أخرى. ليست صغيرة جدًا ولا كبيرة جدًا. ليست مثل السيارات الضخمة في الماضي. من الناحية الجمالية، هي جيدة جدًا".

كما شدد على رضاه عن مفهوم المحرك، واصفًا التجاوز اللافت في برشلونة قائلًا: "أنا معجب أيضًا بمفهوم المحرك من حيث زيادة القوة. جورج راسل تجاوز فرانكو كولابينتو خلال محاكاة السباق، وعلى الخط المستقيم كان هناك فارق سرعة بينهما بلغ 50 أو 60 كيلومترًا في الساعة".

وبحسب وولف، فإن لحظات كهذه تُظهر أن مكان وتوقيت وكيفية استخدام السائقين للطاقة سيكون عنصرًا حاسمًا في السباق.

فقال: "هذا أمر مثير للغاية. متى وكيف يفعّل السائقون طاقتهم سيكون جزءًا حاسمًا من السباق".

وأكمل: "سنرى المزيد بكثير من التجاوزات. سنراها حتى في أماكن لا نتوقعها. سيكون ذلك بُعدًا إضافيًا سيفهمه جمهور الفورمولا 1 بسهولة، ليس فقط السيارات الأسرع وأفضل السائقين، بل أيضًا القيادة الذكية والتكتيك".

واختتم: "أنا لا أحاول تسويق أو تجميل شيء لا أؤمن به. بالنسبة لي، كل شيء حتى الآن لبّى التوقعات".