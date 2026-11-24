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توتو وولف: سباق لاس فيغاس كان مزيجًا من إندي 500 وناسكار والفورمولا 1

شبّه توتو وولف جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026 بمزيج من "إندي 500 وناسكار والفورمولا 1"، ويدعو المنتقدين إلى الانفتاح على التجربة

راهان ماجومدار فيليب كليرين

منشور: 24-11-2026

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توتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

عالم السهام الفضية



لعشاق مرسيدس: إليكم كل ما يستجد حول فريق "السهام الفضية"، بما في ذلك أخبار الفورمولا 1، ومستجدات السائقين، وتطوير السيارات، وتحليلات السباقات، مباشرةً من مقري الفريق في براكلي وبريكسورث.

رغم مشاهدته سائقي مرسيدس وهما يخسران موقعيهما على منصة التتويج خلال اللفات الثلاث الأخيرة، غادر مدير الفريق توتو وولف جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026 وهو في غاية السعادة بالعرض الذي قدمه السباق.

وفي الوقت الذي شكك فيه منتقدون في ما إذا كانت قوانين إدارة الطاقة الجديدة في الفورمولا 1 لموسم 2026 قد جعلت المعركة التي شهدت 35 تغييرًا في الصدارة مساء السبت تبدو مصطنعة، رأى وولف أن البطولة يجب ألا تقلل من قيمة ما شاهده المشجعون للتو.

وقال وولف خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد السباق: "هذه القوانين تقدم ترفيهًا رائعًا، وقد شاهدنا سباقًا مذهلًا، خصوصًا بالنسبة إلى الأمريكيين. أعتقد أنه كان مزيجًا من إندي 500 وناسكار والفورمولا 1!".

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وعندما سُئل مباشرة عما إذا كانت التبادلات المستمرة للمراكز بفضل عامل السحب قد تجاوزت الحد المقبول نحو السباقات المصطنعة، أشار وولف إلى ردود الفعل خارج جدار الحظائر، بما في ذلك آراء زوجته سوزي وولف، المديرة العامة لأكاديمية الفورمولا 1، وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1.

وقال وولف: "نعم، أعتقد أن هناك كثيرين سيقولون: حسنًا، هذا ليس سباقًا حقيقيًا. لكننا بحاجة شخصيًا إلى التحلي بعقلية منفتحة. كانت سوزي في نادي البادوك، وقالت إن الناس ظلوا يهتفون لمدة 90 دقيقة بسبب التجاوزات. لم يكن المرء متأكدًا تمامًا مما إذا كان السائق قد حسم المركز أم لا. وكانت ردود الفعل الفورية التي تلقيتها من أصدقائي الذين شاهدوا السباق ورعاتنا تشير إلى أنه كان رائعًا. كما أن ستيفانو دومينيكالي أعجبه كثيرًا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

وأضاف: "لن يحدث ذلك في كل مكان. ومن ناحية ما، من المناسب أن يكون هذا هو سباق لاس فيغاس، بمزيج من ناسكار وإندي 500، كما قلت. وبصراحة، لا أعرف كيف مرّت مدة السباق البالغة 90 دقيقة. بالنسبة إليّ، بدت وكأنها 20 دقيقة فقط، لأنه كان مختلفًا للغاية وممتعًا جدًا للمشاهدة".

إشادة بفيرستابن رغم انهيار مرسيدس في اللفات الأخيرة

فاز ماكس فيرستابن بالسباق المكون من 50 لفة، بزمن بلغ ساعة و27 دقيقة و39.624 ثانية، أي أقل بقليل من 90 دقيقة، ليحقق انتصاره الثالث في لاس فيغاس، متقدمًا على ثنائي مكلارين لاندو نوريس، بفارق 0.639 ثانية، وأوسكار بياستري، بفارق 1.529 ثانية.

وتبخرت آمال مرسيدس في الصعود إلى منصة التتويج خلال فترة وجيزة. ففي اللفة 48، تعرض جورج راسل لانغلاق المكابح على الخط المتسخ عند المنعطف الخامس، بينما كان يحاول تجاوز زميله في الفريق كيمي أنتونيللي، لينزلق نحو الحاجز قبل أن يتمكن من استئناف السباق والتراجع إلى المركز التاسع. ووصف وولف هذه المحاولة بأنها "سوء تقدير".

وبعد لحظات، رفع أنتونيللي قدمه عن دواسة الوقود ثم ضغط عليها مجددًا على المقطع المستقيم الخلفي، في محاولة للحفاظ على وضع التجاوز خلف فيرستابن، ما استنزف طاقة البطارية وتسبب في تراجعه من المركز الثاني إلى الرابع.

وكشف وولف أن مرسيدس كانت قد احتفظت "بورقة أخيرة في جعبتنا خلال آخر 400 متر قبل المنعطف الأيسر" لصالح أنتونيللي، قبل وقوع الخطأ، لكنه منح الفضل كاملًا للفائز من ريد بُل.

وقال وولف: "ماكس يستحق الفوز. لم يرتكب أية أخطاء، ولهذا السبب فاز بالسباق".

ومع حسم مرسيدس لقب بطولة الصانعين لعام 2026 في البرازيل، وامتلاكها تقدمًا يبلغ 149 نقطة على فيراري، بواقع 666 نقطة مقابل 517، قبل جائزة قطر الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل، كان بإمكان وولف الاستمتاع بالفوضى التي شهدها السباق، واصفًا معركة عامل السحب على المقطع المستقيم في لاس فيغاس بأنها "أصيلة للغاية" ومناسبة لطبيعة المدينة.

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