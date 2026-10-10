توتو وولف: تحديث مرسيدس يعمل جيدًا في اللفة الواحدة.. لكن فيرستابن وريد بُل يفرضان معيار المنافسة
وصف توتو وولف نتائج مرسيدس في تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى بأنها تحمل مشاعر متباينة، بعدما حلّ الفريق في المركزين الرابع والسادس، مشيرًا إلى أن التحديثات الجديدة أظهرت مؤشرات إيجابية، رغم استمرار بعض التساؤلات بشأن أدائها خلال السباق.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
لم تتمكن مرسيدس سوى من التأهّل في المركزين الرابع والسادس لسباق سنغافورة، في جائزة يحاول فيها الفريق فهم التحديثات الجديدة مع اعتمادها على سيارة كيمي أنتونيللي، بينما عاد جورج راسل إلى المواصفات القديمة.
وأوضح وولف بعد التصفيات إن كيمي أنتونيللي كان على بُعد نحو 180 جزءًا من الثانية عن حسم البول بوزيشن، وهو ما اعتبره دليلًا على أن الحزمة الجديدة تعمل بصورة جيدة على الأقل خلال اللفة الواحدة.
فقال: "الأمر يحمل مشاعر متباينة. الخبر الجيد هو أن كيمي كان على بُعد نحو 180 جزءًا من الثانية عن البول بوزيشن، وهذا يعني أن الحزمة عملت بصورة جيدة إلى حد معقول".
وأوضح مدير مرسيدس أنه يشعر بالانزعاج بسبب عدم ترك مسافات كافية بين السيارات خلال التصفيات، لافتًا إلى أن ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون تركا فوارق وصلت أحيانًا إلى 15 ثانية خلال لفتيهما، بينما وجد أنتونيللي نفسه عالقًا خلف سيارة أرفيد ليندبلاد، وهو ما أثر سلبًا على محاولته.
حيث قال: "من الجيد أننا تقدمنا على سيارتي مكلارين، كما تعلمنا الكثير مجددًا بشأن التحديث. أما سيارة جورج، فلم يكتمل العمل عليها إلا في اللحظة الأخيرة، وربما لم تكن أرضيتها في الحالة المطلوبة تمامًا. وبصورة عامة، كان الأداء جيدًا".
وقال: "رأينا أن التحديث يعمل بصورة مقبولة خلال اللفة الواحدة، على الأقل حتى الآن. غدًا ستكون لدينا بيانات جديدة عن أدائه خلال السباق، وسنعرف ما إذا كان تآكل الإطارات الخلفية قد تحسن، لأن تلك كانت المشكلة في السباق القصير. الأمر يتعلق بجمع المزيد من البيانات".
وعن المستوى الذي يقدمه فيرستابن وريد بُل، أبدى وولف دهشته من التطور الذي أظهره الفريق في الأسابيع الأخيرة، مشيدًا بقدرته على إيجاد حلول جديدة باستمرار، في وقت يبدو فيه فيرستابن مرتاحًا للغاية خلف مقود السيارة.
فقال: "علينا أن نرفع القبعة لهم بسبب قدرتهم على إعادة ابتكار أنفسهم مرارًا وتكرارًا. ومن المثير للاهتمام أنه كلما أصبحت السيارة سريعة مع ماكس، بدت أبطأ أو أقل قابلية للتحكم بالنسبة إلى زميله. ربما وجد ماكس مجددًا النقطة المثالية في السيارة. إنه يهيمن بوضوح الآن، والحزمة والسائق يبدوان أفضل توليفة في الوقت الحالي، وهذا يجعل الأمور صعبة".
لكنه أشار في المقابل إلى أن مرسيدس لا تزال تتمتع بفارق مريح في صدارة ترتيب البطولة، وهو ما يمنح الفريق هامشًا للتعامل مع التحديات الحالية.
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