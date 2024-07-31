تواصل صعود نجم بياستري في الفورمولا واحد

بات بياستري من بين أكثر السائقين ثباتاً في الأداء خلال الجولات الأخيرة من موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

ويعتبر بياستري إلى جانب لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الوحيدين اللذين سجلا أكثر من 80 نقطة خلال السباقات الأربعة الأخيرة، في صعود واضح لنجم الأسترالي اليافع.

حيث قال سائق مكلارين، الذي تفوق على زميله لاندو نوريس في السباقات الأخيرة، تعقيباً على تأديته: "كانت سباقاتي الأخيرة قوية للغاية".

وأكمل: "كان الموسم برمّته جيداً في الحقيقة. خضتُ بضع جولات صعبة مثل اليابان، برشلونة والصين. لكن أدائي في السباقات الأخرى كان قوياً للغاية".

وأردف: "تلقيت بعض العقوبات جراء الخروج عن حدود المسار أو الحوادث في بعض السباقات".

وتابع: "تمكنت من تجميع قواي في الجولات الأخيرة".

واسترسل: "أعتقد أنني واصلت السير قدماً بالمقارنة مع الموسم الماضي، لأنني عانيتُ في نفس هذه السباقات الموسم الماضي".

واستكمل: "حققت تقدماً جيداً. كما أن السيارة سريعة جداً. لذا أعتقد أنني حصلت على بعض الزخم الجيد".

واستطرد: "لكنني أعلم أن هذا الوضع قد ينقلب سريعاً. لذا سأواصل البناء على ذلك".

واختتم: "أشعر أنني في موقع قوي".