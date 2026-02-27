تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي
تحدث السائق السابق لفريق ألبين جاك دوهان عن التهديدات بالقتل التي تلقاها خلال موسم 2025، والفترة الصعبة التي مر بها.
جاك دوهان، ألبين
الصورة من قبل: سام باجنال
كشف السائق الأسترالي أن مسيرته التي حلم بها في الفورمولا 1 لم تسِر كما كان يتمنى، وإن ما حدث كان مرهقاً نفسياً بشكل كبير.
بدأ جاك دوهان موسم 2025 بشكل صعب، حيث فشل في تسجيل أية نقطة خلال السباقات الستة الأولى.
وبعد حادث خطير في سباق جائزة أستراليا الكبرى على أرضه، تعرض السائق الشاب لحادث آخر في سوزوكا أثناء محاولته اجتياز المنعطف الأول بأقصى سرعة مع تفعيل نظام ’دي آر أس’.
وخلال ثماني حصص تأهيلية، لم يتمكن من التفوق على زميله في الفريق بيير غاسلي سوى مرتين فقط، وغالباً ما كان ينهي اللفة متأخراً بأكثر من ست ثوانٍ.
ويقال أن مستشار الفريق فلافيو برياتوري غير راضٍ عن أداء السائق الأسترالي، كما أن انضمام فرانكو كولابينتو إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية زاد من حجم الضغط عليه.
وعقب هذه النتائج، قرر مستشار الفريق فلافيو برياتوري إبعاد السائق الأسترالي عن مقعده قبل سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى، ومنح الفرصة لفرانكو كولابينتو. وبعد ذلك بوقت قصير، قطع فريق ألبين علاقته مع دوهان بشكل كامل.
وضمن تصريحات أدلى بها خلال الموسم الثامن المرتقب من سلسلة Drive to Survive، كشف دوهان أنه تلقى تهديدات خطيرة خلال الموسم.
حيث اعترف السائق البالغ من العمر 23 عاماً أن الوضع وصل إلى مستويات مقلقة، خصوصاً قبل سباق جائزة ميامي الكبرى، مؤكداً أن الأمر تجاوز المضايقات المعتادة على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاك دوهان، ألبين
الصورة من قبل: Zak Mauger / Motorsport Images
فقال: "تلقيت تهديدات جدية بالقتل قبل سباق ميامي؛ قالوا أنهم سيقتلونني إذا لم أتوقف عن التسابق. تلقيت ست أو سبع رسائل بريد إلكتروني تقول إنه إذا لم أتنازل عن مقعدي قبل ميامي، فسيتم قطع جميع أطرافي".
ونظراً لخطورة هذه التهديدات، أوضح دوهان أنه كان برفقة حراس شخصيين مسلحين عندما يخرج مع صديقته ومدربه، كما تلقى دعماً من الشرطة.
وتابع: "يوم الأربعاء الذي سبق السباق، سافرت إلى فلوريدا مع صديقتي ومدربي. وعلى الرغم من وجود ثلاثة حراس مسلحين معنا، اضطررت لطلب حماية الشرطة للحفاظ على الوضع تحت السيطرة".
وأردف: "لم أستطع الاستمتاع بكوني سائق فورمولا 1، وهو الحلم الذي سعيت إليه لفترة طويلة. كان الأمر مرهقاً نفسياً وصعباً للغاية".
ويحاول السائق الأسترالي الآن إعادة بناء مسيرته بعد هذه الفترة القاسية. إذ انضم إلى فريق هاس كسائق احتياطي لموسم 2026، حيث سيعمل إلى جانب أوليفر بيرمان وإستيبان أوكون.
