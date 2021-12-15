تنصيب هاميلتون رسمياً كفارس ضمن مراسم في قلعة "ويندسور"

تلقى هاميلتون صاحب الـ 36 عاماً لقب فارس ضمن مراسم التكريم السنوي الملكية، نهاية العام الماضي، ما جعل منه السير لويس هاميلتون.

لكن لم يتمّ التنصيب رسمياً حتى يوم الأربعاء هذا، من قبل الأمر تشارلز ضمن مراسم أقيمت في قلعة "ويندسور".

وتلقى هاميلتون أولاً وسام الإمبراطورية البريطانية عقب أول لقب له في الفورمولا واحد عام 2008، ومنذ ذلك الحين أضاف ستة ألقاب أخرى، ليعادل بذلك رقم مايكل شوماخر العالمي.

وكانت مراسم التنصيب أول ظهور علني للبريطانيّ بعد هزيمته في اللفة الأخيرة من قبل ماكس فيرشتابن خلال سباق أبوظبي الختامي.

وهنأ هاميلتون منافسه على تحقيق لقبه الأول بعد سباق مثير للجدل حيال الطريقة التي استُؤنف بها عقب دخول سيارة الأمان في وقت متأخر.

ومن المتوقع كذلك أن يتواجد هاميلتون ضمن حفل جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، في باريس، حيث سيتلقى جائزة لقاء تحقيق مركز الوصافة في البطولة.

وتقيم مرسيدس حالياً إمكانية تقديم استئناف رسمي لقرار الحكام في أبوظبي، بعد أن تم رفض الاحتجاجين اللذين تقدمت بهما.

يشار إلى أن هاميلتون بات ثالث بطل عالم يتلقى وسام الفرسان، بعد السير جاك برابهام (1978) والسير جاكي ستيوارت (2001)، بينما تلقى ستيرلينغ موس، باتريك هيد وفرانك ويليامز أوسمة كذلك لقاء خدماتهم وإنجازاتهم في عالم رياضة السيارات.