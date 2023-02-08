تنحي محمد بن سُليّم عن إدارة المهام اليومية المتعلقة بالفورمولا واحد

تم انتخاب بن سُليّم كرئيس لـ "فيا" في ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث وضع مباشرة خطة لإعادة هيكلة الاتحاد الدولي فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الفورمولا واحد.

وتضمنت التغييرات، طريقة إدارة السباقات وهو جدل اشتعل بعد سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021، إضافة إلى تغييرات في الإدارة العليا في "فيا" مثل تعيين مدير تنفيذي للمرة الأولى بتاريخ المنظمة.

وكجزء من هذه العملية، أعلم بن سُليّم الفرق في رسالة يوم الاثنين أنه سيتنحى عن إدارة المهام اليومية المتعلقة بالفورمولا واحد، ليترك هذه المهمة إلى نيكولاس تومبازيس مدير قسم سباقات المقعد الأحادي لدى "فيا".

وإلى جانب تومبازيس، تم تعيين ستيف نيلسن بدور المدير الرياضي كذلك.

وسيبقى بن سُليّم ضمن عملية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات مع التركيز على النواحي الاستراتيجية، لكن تومبازيس سيكون صلة الوصل الرئيسية مع فرق الفورمولا واحد.

حيث قال متحدث باسم "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حدد الرئيس خطة واضحة للغاية قبل انتخابه".

وأكمل: "فقد تم تعيين مدير تنفيذي كجزء أساسي من العمل، إضافة إلى تقديم بنية إدارية معدّلة مع فريق إداري يركز على الشفافية، الديمقراطية ومواصلة النموّ".

وتابع: "هذه الأهداف، إضافة للإعلان عن البنية الجديدة لقسم سباقات المقعد الأحادي، تم التخطيط لها منذ بداية الفترة الرئاسية".

وتأتي هذه الخطوة التي تقول "فيا" أنها مخططة مسبقاً، بعد بعض الجدل الذي أحاط بالرئيس.

حيث تعرض للانتقادات بعد ظهور بعض التصريحات القديمة له منذ 2001، والتي ردّت عليها "فيا" مؤكدة بأنها لا تعبر عن وجهة نظر رئيس "فيا"، في إشارة إلى سجلّه "الحافل بتعزيز دور النساء والسعي للمزيد من العدالة في الرياضة".

كما أنه عبّر عن قلقه حيال تقارير رغبة الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية شراء الفورمولا واحد بصفقة تقدر بـ 20 مليار دولار أمريكي، وصفها حينها بأنها "مضخّمة".

كما سرت شائعات مؤخراً بوجود بعض التوتر بين "فيا" والفورمولا واحد فيما يتعلق بانضمام فرق جديدة مستقبلاً.