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تنحي المدير التنفيذي لفريق ويليامز من منصبه

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تنحي المدير التنفيذي لفريق ويليامز من منصبه

أعلن مايك أودريسكول المدير التنفيذي لفريق ويليامز، تنحيه من منصبه والاعتزال، بعد بيع فريق الفورمولا واحد.

أعلنت ويليامز قبل جائزة بلجيكا الكبرى عن بيع الفريق إلى شركة "دوريلتون كابيتال"، وذلك لحماية مستقبل الفريق خلال هذه الفترة الصعبة بعد جائحة كورونا.

وتلا بيع الفريق تغييرات عدة في الفريق، من بينها خروج عائلة ويليامز وترك إدارة شؤون الفريق بشكل كامل بعد جائزة إيطاليا.

وأعلنت ويليامز الأسبوع الماضي عن مجلس إدارة جديد مع أعضاء جدد من بينهم ماثيو سافاج ودارين فولتز، وكذلك جايمس ماثيوز سائق السباقات السابق.

وكان أودريسكول ضمن مجلس إدارة الفريق، لكن صاحب الـ 64 عاماً أعلن اليوم الثلاثاء أنه سيترك العمل ويخرج من الفريق.

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حيث قال: "لقد كان لي الشرف الكبير أن أعمل وأكون جزءاً من هذا الفريق الرائع".

وأكمل: "يملؤني الفخر حيال الدور الذي لعبته في تأمين مستقبل ويليامز، وأتطلع قدماً إلى العمل بشكل وثيق مع ماثيو والفريق لضمان عملية انتقال سلسلة نحو مستقبل ناجح".

يشار إلى أنه كان قد عُرض على كلير ويليامز نائبة مدير الفريق السابقة، البقاء مع الفريق، لكنها شعرت أن "الرحيل هو الخيار الأفضل".

ولم تعلن ويليامز بعد عمّن سيدير عمليات الفريق اليومية، لكن من المتوقع أن تكشف عن ذلك قبيل جائزة توسكانا الكبرى في موجيللو.

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