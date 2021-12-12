"تناقض في المشاعر" لدى بيريز حيال دفاعه "الحاسم" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي

بعد أن أجرى فيرشتابن وهاميلتون أول توقّف لهما في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الحاسم للقب، تم وضع بيريز على "الخطة باء" وفقًا لريد بُل، والتي كانت تعني طلب الفريق منه أن يبقى على المسار على إطارات سوفت مستعملة ويحاول حجز هاميلتون وترك فيرشتابن يقترب ليغلق فارق 7 ثوانٍ خلف غريمه.

واستعان هاميلتون بالـ "دي آر اس" من أجل الاقتراب جنبًا إلى جنب مع بيريز بالتوجّه إلى المنعطف السادس في اللفة 20، لكنّ بيريز قطع عليه الطريق على الفور وصدّ هجمته للفة كاملة، قبل أن يستسلم في النهاية ويتجاوزه سائق مرسيدس في اللفة 21.

وقد تلقى دفاع بيريز الضاري إشادة كبيرة من فيرشتابن، الذي وصفه "بالأسطورة" عبر اللاسلكي، حيث سمح له المكسيكي بتقليص الفارق خلف هاميلتون إلى ثانيتين فقط.

وبعد أن انتزع فيرشتابن لقب البطولة على نحوٍ مثير للجدل في اللفة الأخيرة من السباق، صرّح بيريز أنه سعيد بأن لعب دوره لصالح الفريق، لكنه اعترف بأنه لم يرغب بالتدخل كثيرًا في معركة اللقب.

حيث قال: "كان ذلك حاسمًا في تلك المرحلة من السباق، كوني علمت بأن لويس قد أحكم قبضته على السباق، وكان لديه المجال لفعل ما يريد خلال سيارة الأمان الافتراضية".

وأضاف: "كان مسيطرًا على السباق، لذلك ما قمت به كان حاسمًا جدًا. لكنني في ذات الوقت كنت على إطارات قديمة للغاية. نجح الأمر معي. وفي النهاية أنا سعيد لأنني ساعدت ماكس والفريق".

وتابع: "لكن الوضع كان صعبًا كونك في ذات الوقت لا ترغب التدخّل كثيرًا في معركة لقب السائقين. لكنني أعتقد بأن الفريق سيظل فوق كل شيء".

وعند سؤاله من قبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان قلقًا أن يخطئ في دفاعه العدائي أمام هاميلتون وربما يحسم المعركة من خلال حادثة ما، صرّح بيريز بأنّ ذلك لم يخطر بباله.

فقال: "كنت في موقع ليس فيه الكثير لخسارته. ذلك ليس مكان ترغب التواجد فيه، ولكن في ذات الوقت سأضع الفريق دومًا فوق كل شيء. كانت مغامرة لا سيّما وأنك في تلك المرحلة تكون صيدًا سهلًا مع تلك الإطارات القديمة للغاية. لكنني سعيد أنني كلّفته ذلك الوقت وساعدت الفريق".