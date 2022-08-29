تناسب السيارة مع منعطف "أو روج" وراء سيطرة ريد بُل في سبا

كان بطل العالم في كوكبٍ لوحده على حلبة سبا-فرانكورشان بعد أن أحرز مركزًا أوّلًا سهلًا في التصفيات وتقدّم من المركز الـ 14 ليفوز بالسباق.

وترك حجم أفضليّة ريد بُل في بلجيكا منافسيها حائرين، وذلك بعد أن كان الفريق متكافئًا على صعيد الوتيرة بشكلٍ عام طوال موسم 2022.

لكن في حين استبعاد النظريّات التي أشارت إلى أنّ ريد بُل كسبت الكثير عبر اعتمادها لهيكل أخفّ وزنًا، أشارت الحظيرة النمساويّة إلى أحد العوامل التي يبدو أنّها لعبت لصالحها على وجه الخصوص.

إذ مع حاجة الفرق لاعتماد ارتفاع سيارات أعلى في سبا، بالنظر إلى عدم قدرتها على تشغيل السيارات على مقربة كبيرة من سطح المسار نتيجة عامل الضغط عند منعطف أوروج وإمكانيّة إضرار ذلك بالأرضيّات، كان ذلك يعني أنّ نقاط قوّة سيارة "آر.بي18" تضاعفت.

ويبدو أنّه في حين أنّ فيراري ومرسيدس تُولّدان المزيد من الارتكازيّة عند تشغيلهما لسيارتيهما عند أقرب مستوى من سطح المسار، كان لا يزال بوسع ريد بُل بلوغ مستويات الذروة حتّى على ارتفاعٍ أعلى.

وبجمع ذلك مع قوّة السيارة على الخطوط المستقيمة فقد كان ذلك يعني أنّ ريد بُل لم تكن تخسر الكثير، وكانت في مستوى لوحدها في بلجيكا.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "أعتقد بأنّ هذه الحلبة صبّت في نقاط قوّتنا. لدينا سيارة عالية الكفاءة، توصّلنا إلى إعدادات جيّدة جدًا. وكان ماكس في مستوى مدهش منذ اللفّة الأولى".

وردًا على الشائعات حول اعتماد ريد بُل لسيارة أخفّ وزنًا، قال هورنر: "كلّا، لم نجلبها. وليست لدينا واحدة... لذا كلّا، لم يكن ذلك عاملًا في الأداء".

وأضاف: "أعتقد بأنّه قيل الكثير وتمّ وضع الكثير من التوقّعات بناء على التوجيه التقنيّ المتعلّق بالارتدادات، وربّما قد نُجادل بأنّ ذلك أضرّ بالآخرين أكثر منّا".

وأردف: "لكنّنا لم نُغيّر طريقة تشغيلنا للسيارة. من الواضح أنّ الاحتكاك بسطح المسار دائمًا ما يُمثّل مشكلة هنا بسبب منعطف أوروج. لكنّ ذلك لا يقتصر علينا نحن فقط. الأمر ذات بالنسبة لكلّ فريق".

بالرغم من أنّ هورنر نفى فكرة تقديم ريد بُل لهيكلٍ أخفّ وزنًا في سبا، إلّا أنّه كان متحمّسًا حيال إمكانيّة عمل الفريق على هكذا خطّة.