تمديد وقت التجارب الحرة في جائزتي اليابان والولايات المتحدة لاختبار إطارات بيريللي

يعمل صانع الإطارات بيريللي على تعديل على إطارات 2023، والذي يركّز على تماسك أمامي أقوى بكثير من أجل التعامل مع خصائص صعوبة الانعطاف التي يعاني منها التصميم الحالي.

وبينما عملت الشركة الإيطالية مع فرق منفردة على تجارب إطارات مخصصة بعد سباقات الفورمولا واحد حتى الآن في هذا الموسم، مع وجود تجارب إضافية مجدولة مع ريد بُل بعد جائزة إيطاليا الكبرى، لكن بيريللي ترغب كذلك باختبار نسخ من نموذج تصميم 2023 خلال الجولات.

وكشف ماريو إيزولا مدير قسم السباقات والفورمولا واحد لدى بيريللي أنه قد تمّت الموافقة على اختبار النموذج الجديد في التجارب الحرة على حلبتي سوزوكا وأوستن، وذلك مع تمديد الحصة بـ 30 دقيقة إضافية لمنح الفرق وقتًا لاختبار الإطارات الجديدة.

وفي حال تأثرت أيّ من الحصتين بالأمطار، عندها ستتم الاستعانة بالتجارب الحرة الثانية في المكسيك كخيار احتياطي.

وبالحديث عن تلك الفكرة، أبدى إيزولا أمله بأن تنجح خطوة تمديد حصة التجارب لضمان أن تركز الفرق على تجارب الإطارات من دون التضحية باستعداداتها للسباق.

فقال: "ستمتد التجارب الحرة الثانية لـ 90 دقيقة، عوضًا عن 60، لذلك ستكون لدينا مرونة أكبر. لكن على صعيد البرنامج، فسيكون شبيهًا جدًا بالتجارب الحرة الثانية الاعتيادية بالنسبة للفرق".

وأضاف: "أعتقد أنه ومع الخطة الحالية، سيكون لدينا حل جيد للوقت الراهن. تلك هي المرة الأولى التي نعتمد فيها مثل هذه الفكرة، لذلك نحن بحاجة لاختبارها أولًا ورؤية إذا ما ستنجح".