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تمديد فترة إيقاف الفورمولا واحد مرة أخرى

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تمديد فترة إيقاف الفورمولا واحد مرة أخرى
28-04-2020

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن تمديد فترة إيقاف بطولة العالم للفورمولا واحد مرة أخرى مع استمرار تفشي جائحة مرض "كوفيد-19" في أنحاء الكوكب بأسره.

فترة الإيقاف الأصلية كانت لمدة 21 يوماً، لكن في 7 أبريل/نيسان الجاري تمّ تمديدها 35 يوماً أخرى.

ومع توقعات بداية موسم 2020  المعلق حتى الآن في بدايات شهر يوليو/تموز، قرر المجلس العالمي للسيارات تمديد فترة الإيقاف 63 يوماً متتالية.

وتغطي هذه الفترة شهر مايو/أيار أو حتى بداية شهر يونيو/حزيران، حسب مواعيد بدء الإيقاف الرسمية لكل فريق.

بالمقابل، تمّ تمديد فترة إيقاف عمل مزوّدي وحدات الطاقة من 35 يوماً إلى 49 يوماً، لتمتد كذلك حتى شهر يونيو.

وفي كلتا الحالتين قدمت "فيا" خياراً لأعمال البحث والتطوير كي تبدأ مع القسم الأخير من فترة الإيقاف، لكن ستتم مراقبتها بشكل وثيق، ومن دون أية أعمال تطوير تخص القسم الانسيابي.

وفيما يتعلق بالفرق، باتت تنص القوانين الرياضية للفورمولا واحد على ما يلي: "حتى 50 يوماً بعد بداية فترة الإيقاف، وبعد تقديم طلب من قبل الطرف المشارك - مع ضرورة موافقة مكتوبة أولية من قبل ’فيا’ - يمكن لكل طرف مشارك استعمال عشرة أيام كحد أقصى للعمل عن بُعد على مشاريع بعيدة الأجل".

"التفاصيل الكاملة، من بينها الأسماء ومواضيع العمل لجميع الأشخاص، جميع المواد المستخدمة، وتفاصيل العمل مثل الأشخاص الذين سيعملون، يجب تقديمها إلى ’فيا’ خلال فترة عشرة أيام على الأقل قبل بدء أي عمل".

"لا يمكن تغيير الأشخاص المذكورين لبقية فترة الإيقاف، وعملهم لا يجب أن يتضمن أية مشاريع متعلقة بالقسم الانسيابي للسيارة".

يشار إلى أن الإجراءات مماثلة لما يتعلق بمزوّدي وحدات الطاقة، وتتضمن كذلك بنداً بعشرة عاملين فقط كحد أقصى، لكن لا توجد قيود على نوعية العمل الذي يمكن أن يبدأ بعد 36 يوماً من بداية فترة الإيقاف.

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