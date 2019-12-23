تمديد عقد لوكلير مع فيراري حتّى 2024

انضمّ لوكلير إلى فيراري لموسم 2019 بعد موسم وحيد أمضاه في الفورمولا واحد مع ساوبر (ألفا روميو حاليًا)، إذ حلّ مكان كيمي رايكونن بجوار بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل.

وقد سجّل لوكلير أوّل فوز لفيراري هذا الموسم في بلجيكا، على الرُغم من اقترابه من تحقيق أولى انتصاراته في البحرين لولا المشاكل التي واجهته على السيارة.

وقد تقدّم سائق فيراري الشاب ليصعد العتبة العليا لمنصّة التتويج من جديد في إيطاليا في طريقه لحصد المركز الرابع في ترتيب السائقين أمام زميله فيتيل هذا العام.

كما اقتنص لوكلير كذلك سبعة أقطاب انطلاق أولى، أكثر من أيّ سائق آخر في 2019.

وتعقيبًا على قرار تمديد عقده مع فيراري، قال لوكلير: "أنا سعيد للغاية للبقاء مع سكوديريا فيراري. لقد كان الموسم الماضي بمثابة الحُلم بالنسبة لي، أن أقود لصالح أكثر الفرق شهرة في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار من أجل الاستمتاع بعلاقة أكثر عمقًا مع الفريق بعد ما كان موسمًا محتدمًا ومثيرًا في 2019. أنا متحمّس لرؤية ما يحمله المستقبل ولا يسعني الانتظار للمنافسة من الجديد الموسم المُقبل".

من جانبه علّق ماتيا بينوتو مدير الفريق قائلًا: "مع كلّ سباق مرّ هذا العام، أصبحت رغبتنا بتمديد عقد شارل واضحة أكثر، إذ يعني ذلك القرار أنّه سيكون معنا الآن للمواسم الخمسة المُقبلة".

وأكمل: "يُظهر ذلك أنّ شارل وفيراري باتا يملكان سويًا مستقبلًا ثابتًا. فلطالما كان شارل جزءًا من عائلتنا منذ 2016، إذ أنّنا أكثر من فخورين بالنتائج التي وصلنا لها مع أكاديميتنا".

وتابع: "إنّنا مسرورون بأن تكون لدينا القدرة على الالتزام معه لهذا العدد من السنوات المُقبلة، إذ أثق أنّنا سويًا سنكتب العديد من الصفحات الجديدة في تاريخ الحصان الجامح".

جديرٌ بالذكر أنّ لوكلير قد أسّس نفسه كقائد لتشكيلة فيراري على مدار الموسم، إذ باتت علاقته مع فيتيل من إحدى محاور التركيز هذا الموسم.

حيث تجلّى أحدث مثال لتوتّر العلاقة بين الثنائي في حادثة التصادم التي جمعتهما في جائزة البرازيل الكبرى وأخرجت كليهما من السباق.

وستتألف تشكيلة فيراري مجددًا من لوكلير وفيتيل في 2020، حيث ينتهي عقد الألماني مع القلعة الحمراء نهاية العام المُقبل.