تمديد عقد جائزة موناكو الكبرى حتّى نهاية 2025
ستُواصل بطولة العالم للفورمولا واحد التسابق في موناكو حتّى موسم 2025 على أقلّ تقدير وذلك على إثر الإعلان عن توقيع عقدٍ جديد اليوم الثلاثاء.
على إثر أشهر من الضبابيّة بشأن مستقبل الحدث، في ظلّ اختلاف الأراء بشأن رسوم استضافة السباق، وحقوق البثّ التلفزي والرعاية على الحلبة وكذلك البنية التحتية، تمّ التوصّل أخيرًا إلى اتّفاقٍ على عقدٍ بثلاثة أعوام إضافيّة.
وفي حين أنّه لم يتمّ الكشف بعد عن تفاصيل الاتّفاق، فإنّ الفورمولا واحد ونادي السيارات في موناكو كانا مسرورين بالتوصّل إلى هذه الصفقة.
وقال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "أنا مسرورٌ بتأكيد مواصلة التسابق في موناكو حتّى 2025 وأنا متحمّسٌ للعودة إلى شوارع الإمارة في العام المقبل في 28 مايو".
وأكمل: "أودّ شكر جميع الأطراف التي ساهمت في هذا التجديد، خاصة الأمير ألبرت الثاني، وميشيل بوري رئيس نادي السيارات في موناكو وكلّ فريقه. نتطلّع قدمًا للعودة في الموسم المقبل لمواصلة شراكتنا".
ومن المرجّح أنّ العقد الجديد يتضمّن شروطًا محسّنة أكثر بكثير بالنسبة للفورمولا واحد، والتي أوضحت أنّها جاهزة لمغادرة موناكو في حال عدم التوصّل إلى بعض الامتيازات.
لكنّ إحباط الفورمولا واحد تجاه موناكو لم يقتصر على رسوم الاستضافة فقط. إذ كان هناك انزعاجٌ حول طبيعة إدارة البثّ التلفزي التي تجري عادة عبر مدير محلي عوضًا عن الطاقم المعتاد للفورمولا واحد، إلى جانب تضارب بعض صفقات الرعاية المحلية مع الأخرى التابعة للبطولة.
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