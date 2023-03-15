تمديد عقد جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد حتى موسم 2027
ستبقى جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد ضمن روزنامة البطولة حتى موسم 2027، وذلك بعد تمديد العقد لأربعة مواسم.
بعد عشر سنوات من الانقطاع عادت حلبة سبيلبرغ إلى روزنامة الفورمولا واحد في 2014 بعد أن استحوذت عليها ريد بُل وجدّدتها.
وكانت النمسا بين الجولات التي سينتهي عقدها هذا الصيف، لكن أعلن المنظمون عن التوصل لاتفاق مع الفورمولا واحد يقضي بتمديد العقد حتى نهاية موسم 2027.
حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "تقدم جائزة النمسا الكبرى المزيج المثالي لجمهورنا، من التحديات على الحلبة والتسابق على سرعات عالية إضافة إلى جمالها. لذا أنا مسرور لبقائها معنا حتى 2027 ضمن الاتفاقية الجديدة".
وأكمل: "مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لعودة سبيلبرغ، أود توجيه الشكر لجميع من ساهموا في تمديد العقد، بشكل خاص المروّج وريد بُل".
وأردف: "أودّ توجيه الشكر للراحل ديتريخ ماتيسيتشز على الحب، الشغف والرؤية التي جلبها للفورمولا واحد عبر ضمان نجاح هذا الحدث".
من جهته، قال إريك وولف مروّج السباق: "يملؤنا الفخر بهذه الشراكة الخاصة مع الفورمولا واحد ونحن مسرورون للغاية بتواجدنا في قمة رياضة السيارات لأربع سنوات أخرى".
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