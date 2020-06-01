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تمديد عقد جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد بعامٍ إضافي حتّى 2025

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تمديد عقد جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد بعامٍ إضافي حتّى 2025
01-06-2020

كشف عمدة مونزا أنّ حلبة المدينة قد مدّدت عقدها بعامٍ إضافي لتستضيف جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد حتّى موسم 2025.

تمّ تأكيد إبرام صفقة تمتدّ لخمسة أعوامٍ بين نادي السيارات الإيطاليّ وبطولة العالم للفورمولا واحد قبل نسخة العام الماضي من السباق لتُغطّي بذلك الفترة بين مواسم 2020 و2024.

وأشار توقيت اتّفاق التمديد الجديد إلى أنّه جاء على إثر المفاوضات الأخيرة لإقامة سباق هذا العام من دون حضور جمهور.

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ومن المتوقّع أن تُؤكّد الفورمولا واحد غدًا الثلاثاء أنّ حدث 2020 سيُقام في موعده الأصليّ في 6 سبتمبر، على أن يكون الأخير ضمن سلسلة من ثمانية سباقات أوروبيّة ستُشكّل الجزء الأوّل من روزنامة بطولة هذا العام.

وقال داريو أليفي عمدة مونزا بأنّه أُعلم بتمديد العقد من قبل أنجيلو ستيكي دامياني رئيس نادي السيارات الإيطاليّ عندما اتّصل به لتأكيد تفاصيل حدث هذا العام.

وقال حيال ذلك: "في حين أنّ الكثير من الحلبات اضطرّت للاستسلام بسبب الأزمة الصحيّة، ستكون مونزا حاضرة. لكن من دون حضور جمهور".

وأضاف: "وقرّرت الفورمولا واحد تمديد العقد بعامٍ واحد لحلبتنا، تمّ التنصيص على ذلك. ستُواصل سيارات السباق التواجد في معبد السرعة حتّى 2025 على الأقلّ".

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