تمديد الشراكة بين ساوبر وألفا روميو رسمياً إلى موسم 2021

بالرغم من عدم وجود أي شك فعليّ حيال تواصل الشراكة لموسم 2021، لكن لم يتم الإعلان رسمياً عن ذلك حتى اليوم.

ووحّد الطرفان جهودهما للمرة الأولى في 2018 عندما كان المصنّع الإيطاليّ مجرد راعٍ، قبل أن يستحوذ على الفريق في الموسم التالي تحت اسم ألفا روميو.

ولم يتم تأكيد تشكيلة السائقين بعد لموسم 2021، بالرغم من التوقعات ببقاء السائقين كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي لموسم ثالث على التوالي.

ولا يخامر فريدريك فاسور مدير الفريق أي شكّ بالنتائج الإيجابية التي تنتظر الفريق الموسم المقبل.

حيث قال: "تواصل علاقتنا مع ألفا روميو شهادة حقيقية على الرغبة المشتركة لكلا الطرفين".

وأكمل: "في ساوبر، وجدت ألفا روميو الالتزام، الشريك المندفع خلف الأداء والذي بوسعها الاعتماد عليه مع علامتها. نحن فخورون بحمل هذا الإرث وكذلك النجاحات السابقة التي حققتها ألفا روميو".

وتابع: "لطالما أراد كلا الطرفان مواصلة هذه العلاقة على المدى الطويل. لدينا أساسات قوية عبر المواسم الثلاثة ونسعى لحصد نجاحات ذلك بدءاً من 2021".

من جهته، شدد مايك مانلي المدير التنفيذي لدى مجموعة فيات-كرايزلر على أن ثمار العلاقة مع ساوبر بدأت تصل بالفعل إلى سيارات ألفا روميو التجارية.

حيث قال: "السباقات والأداء يمثلان جوهر ألفا روميو. وُلدت هذه العلامة فعلياً من رحم السباقات، واليوم تنافس ضمن قمة رياضة السيارات في العالم".

وأكمل: "الشراكة مع ساوبر تسمح لزبائننا بالاستفادة من خبرتنا الحصرية بالسباقات، كما هو الحال مع طرازات ’غيليا جي تي إيه’ و’جي تي إيه أم’ الجديدة، والتي تضمّ زبدة خبرات ساوبر الهندسية".

وسيحتفل الفريق بذكرى مرور 110 عاماً على إنشاء ألفا روميو عبر كسوة لونية خاصة خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، تضمّ العلم الإيطالي على غطاء المحرك. وستحمل رسالة "أهلاً بعودة إيمولا".