تم الانتهاء من إنشاء التمثال الذي أُعلن عنه في مارس من هذا العام، والذي كان من المقرر أن يكون جاهزاً بالتزامن مع جائزة بريطانيا الكبرى في نهاية هذا الأسبوع، حيث أصبح الآن جاهزاً للعرض داخل المتحف.

وسيتم عرض تمثال نوريس في المبنى الشهير للمتحف في شارع بيكر ستريت في لندن اعتباراً من 30 يونيو، إلى جانب شخصيات بارزة مثل لويس هاميلتون ونجم كرة القدم هاري كين.

وعبّر لاندو نوريس، الذي زار التمثال قبل افتتاحه أمام الجمهور، عن مشاعره قائلاً: "رؤية التمثال النهائي والوقوف بجانبه أمر يبدو كالخيال تقريباً. يبدو الأمر وكأنني أنظر إلى نسخة أخرى مني".

وأكمل: "أنا معتاد على رؤية نفسي في الصور أو الفيديوهات أو في المرآة، لكن هذا تمثيل ثلاثي الأبعاد بالكامل لي. لقد التقط الفنانون التفاصيل بشكل مثالي؛ يبدو واقعياً بشكل مذهل".

ولضمان أن يكون المظهر دقيقاً وواقعياً قدر الإمكان، قام نوريس بخطوة خاصة عبر التبرع ببدلة السباق الخاصة به ذات اللون البرتقالي الشهير للمتحف.

كما تم تصنيع نسخة طبق الأصل من خوذة موسم 2025 ليحملها التمثال.

وأضاف نوريس حول هذه المبادرة قائلاً: "أردت التبرع ببدلة السباق الخاصة بي لكي يتمكن المشجعون من رؤية شيء أستخدمه فعلياً خلال السباقات، ولكي يبدو التمثال واقعياً قدر الإمكان".

واختتم: "لا أستطيع الانتظار حتى يأتي الجميع إلى لندن هذا الصيف لرؤية ذلك، وآمل أن يستمتع كل من يزور المتحف".