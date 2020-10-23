تلقّي رينو لتحذيرٍ من "فيا" بعد خلط إطارات ريكاردو

أُجبرت جميع الفرق على استخدام الـ 30 دقيقة الأولى من فترة ما بعد الظهر في اختبار البنية الجديدة الخاصة بإطارات بيريللي.

وحصل كلّ فريقٍ على مجموعة واحدة لسائقٍ وطُلب منه إتمام لفّات طويلة، بينما حصل الآخر على مجموعتين لاستخدامهما واحدة تلو الأخرى، حيث تُمثّل واحدة المعيار والأخرى البنية الجديدة. وفي حالة رينو فقد كان ريكاردو من حصل على مجموعتين لاختبارهما.

لكنّ رينو أخطأت عن غير قصد في تغيير الإطارين الأماميين الأيسرين من المجموعتين، ما كان يعني أنّ ريكاردو أجرى طلعاته بثلاث إطارات من مجموعة وإطارٍ من الأخرى.

وتمّ تسجيل الخطأ في نظام "فيا" ونقله إلى المراقبين، بالنظر إلى أنّ القوانين تنصّ على أنّه لا يُسمح للفرق بخلط إطارات مختلفة.

واعترفت رينو بالخطأ واقتصر المراقبون على مجرّد تحذير، كون ذلك الخطأ تعلّق بإطارات تطويريّة ولم يكسب الفريق أيّ شيء.

لكنّ الجانب السلبيّ أنّه نتيجة الإطارات المخلوطة فإنّ الفريق وبيريللي لم يكسبا أيّة معلومات مفيدة.

واعترف ماريو إيزولا مدير برنامج بيريللي في الفورمولا واحد بأنّه من السهل ارتكاب الأخطاء مع الإطارات التطويريّة كونها لا تحمل أيّة ألوان.

"للأسف لم يكن ذلك مفيدًا للغاية بسبب الخطأ" قال إيزولا عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "علينا استبعاد تلكما المجموعتين من تحليلاتنا. يحدث ذلك لأنّ هذه النماذج سوداء ولا تحمل أيّة علامات على جانبها. من الواضح أنّ إطارات التسابق تحمل ألوانًا مختلفة، وستتعرّف عليها فورًا لو كانت ثلاث بلونٍ وآخر بلونٍ آخر".

وأكمل: "بالنسبة للإطارات النموذجيّة فهي تحمل رقم المجموعة على جانبها فقط، ولا ألوان، لذا كان ذلك خطأً عاديًا".