تكهّنات بشراء "آينيوس" لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد
ربطت بعض التكهّنات "آينيوس" شريكة مرسيدس في الفورمولا واحد بصفقة قد تمكّن الشركة البريطانية العملاقة من السيطرة على أسهم الفريق الألماني، لكن يُعتقد أنّه من غير المرجّح أن يكون هنالك استحواذ كامل على الفريق.
أشعل المدير السابق في سباقات الجائزة الكبرى إيدي جوردان التكّهنات حول خطوة بيع فريق مرسيدس ضمن حوار له مع صحيفة الديلي ميل اليوم الأحد، حيث أشار إلى أنّ شركة "آينيوس" ومديرها التنفيذي على وشك إبرام صفقة لشراء فريق مرسيدس في الفورمولا واحد مقابل 700 مليون جنيه استرليني.
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وقال جوردان في حواره حول ذلك: "سيتم الاستحواذ على ملكية الفريق من قِبَل السير جيم راتكليف وشركته آينيوس".
وأضاف: "اسم آينيوس يتواجد بالفعل على جانب سيارة الفريق في الفورمولا واحد على أيّة حال، كما تجمعهما تلك الشراكة التكنولوجية، وتلك طريقة رائعة للخروج من البطولة بالنسبة لمرسيدس".
وتابع: "سيُطلق على الفريق اسم آينيوس، لكن سيظلّ يُدار من المصنع في براكلي وستحتفظ مرسيدس بنسبة 30 بالمئة من الأسهم. لكن لن يظل اسم مرسيدس مرتبطًا بالفريق وتوتو وولف، المدير الحالي للفريق، لن يكون مسؤولًا عنه بعد ذلك".
مع ذلك، يبدو من غير المرجّح أن تخرج مرسيدس من البطولة بهذا الشكل الدرامي، في ظل وضوح الصانع الألماني في الأشهر الأخيرة حول التزامه الكامل بالبقاء في الفئة الملكة كفريق مصنعي للعديد من الأعوام القادمة.
لكن ما لا يُمكن استبعاده هو أن تعزّز "آينيوس" شراكتها مع الفريق عبر شراء نسبة من الأسهم بعد أن أصبحت أحد رُعاة الفريق الكبار وشريكًا تقنيًا في وقت سابق من العام الجاري.
وما يزال يتعيّن على مرسيدس كذلك تحديد مصير الـ 10 بالمئة من الأسهم التي كانت مملوكة من قِبَل الراحل نيكي لاودا، حيث من الممكن أن تتقدم "آينيوس" لشراء تلك الحصة لتعزيز التزامها بشكل أكبر مع الفريق.
علاوة على ذلك، ليس من المستبعد كذلك أن تُقدم مرسيدس (التي تملك 60 بالمئة من الفريق) أو وولف (الذي يملك 30 بالمئة) ببيع بعض أسهمهما.
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هذا ورفضت مرسيدس التعليق حول ما إذا كان سيناريو كهذا ممكن الحدوث، حيث صرّح متحدث باسم الفريق قائلًا: "نطلب تفهّمكم بأنّنا لا نعلّق على شائعات أو تكهّنات".
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