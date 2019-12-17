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تكهنات بانتقال تشيستر مدير رينو التقني السابق إلى ويليامز

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تكهنات بانتقال تشيستر مدير رينو التقني السابق إلى ويليامز
17-12-2019

تمّ ربط نيك تشيستر المدير التقني السابق لدى فريق رينو في الفورمولا واحد، بخطوة انتقال محتملة إلى ويليامز الموسم المقبل.

عمل تشيستر لدى رينو خلال عدة فترات من حياة الفريق، بدءاً من بينيتون قبل أن يصبح الفريق باسم رينو، من ثم لوتس، ومن ثم رينو مجدداً.

وكان إعلان ترك تشيستر للفريق قد صدر مؤخراً، حيث بدأ فترة الاستراحة الإلزامية، بينما تعمل العلامة الفرنسية على إجراء تعديلات في قسمها التقني عقب موسم مخيب بعض الشيء في 2019.

إذ بعد إنهاء موسم 2018 بالمركز الرابع، تراجعت رينو إلى الخامس في 2019.

من جهتها، تخوض ويليامز عملية إعادة تقييم لموسمها المخيب تماماً في 2019، حيث لم تنجح سوى في تسجيل نقطة يتيمة واحدة.

كما تخلت كذلك عن خدمات بادي لوي مديرها التقني.

نتيجة لذلك، بات هناك شاغر لدى ويليامز، يبدو أن تشيستر مرشح مثالي لذلك، بالرغم من أن فريق ويليامز رفض التعليق على المسألة عندما تواصل معهم فريقنا "موتورسبورت.كوم" للسؤال حيال الأمر.

يشار إلى أن كلير ويليامز نائبة الفريق كانت  قد صرحت لموقعنا قبل نهاية الموسم بأن الفريق ليس في عجلة من أمره لاختيار مدير تقني جديد بديلاً عن لوي.

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